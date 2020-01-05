Из-за наводнений в Индонезии погибли около 60 человек

Большинство погибших после начала наводнений в Индонезии утонули или были поражены электрическим током, три человека умерли от переохлаждения, рассказал спикер Национального агентства по ликвидации последствий катастроф Агус Вибово.

Количество погибших в результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, в столице Индонезии Джаккарте и ее окрестностях погибло по меньшей мере 60 человек.

Об этом сообщил 5 января спикер Национального агентства по ликвидации последствий катастроф Агус Вибово, пишет агентство Associated Press.

По словам чиновника, большинство погибших утонули или были поражены электрическим током, так как наводнения снесли электроопоры.

Три пожилых человека умерли от переохлаждения, рассказал он.

Наводнения и оползни в районе Джаккарты вызвали сильные дождли, которые шли 31 декабря и 1 января. 2 января было известно о 26 погибших.