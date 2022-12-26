ГОРДОН
 
 
МИР

Из-за резкого похолодания и снежного шторма сотни тысяч жителей США остались без электричества, более 20 человек погибли

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В США и Канаде разыгралась снежная буря
В США и Канаде разыгралась снежная буря
Фото: EPA

США и Канаду охватила масштабная снежная буря, которая оставила без электричества более 700 тысяч человек. В результате ухудшения погодных условий более 20 человек погибли, сообщает Reuters 24 декабря.

Из-за резкого понижения температуры заметно возросло потребление электричества, и сети не выдерживают нагрузки. Кроме того, многие линии электропередач повреждены ураганом. Местные власти просят потребителей ограничить потребление электроэнергии.

Из-за погодных условий было отменено более 2700 рейсов в США, а общее количество задержек превысило 6400.

Ухудшение погоды побудило власти по всей стране открыть центры обогрева в библиотеках и полицейских участках.

Национальная метеорологическая служба заявила, что ее карта существующих или надвигающихся метеорологических опасностей "отображает одно из самых больших предупреждений и рекомендаций о зимней погоде за всю историю".

В автомобильных авариях, связанных с погодными условиями, по всей стране погибли по меньшей мере 16 человек, а сотни остались заблокированы на обледенелых и заснеженных дорогах. Исполнительный директор округа Эри в штате Нью-Йорк Марк Полонкарц сообщил, что по меньшей мере один человек был найден мертвым в машине.

Как уточняет CNN, количество погибших увеличилось до 22. По данным телеканала, три человека погибли в результате зимнего шторма в округе Эри в Нью-Йорке. Два человека погибли в результате отдельных инцидентов, когда персонал скорой медицинской помощи не смог добраться вовремя для оказания неотложной медицинской помощи, а представитель округа подтвердил третий смертельный случай, связанный со штормом.

Государственный патруль штата Висконсин в четверг сообщил об одной аварии со смертельным исходом из-за зимней погоды. Министерство здравоохранения Теннесси в пятницу подтвердило один смертельный случай, связанный с ураганом. Четыре человека погибли в автомобильных авариях в штате Огайо, связанных с погодными условиями. В Кентукки погибли три человека. Три человека погибли в дорожно-транспортных происшествиях, связанных с погодой, в Канзасе. Еще один человек погиб в Канзасе после того, как их фургон соскользнул с обледенелой дороги в замерзший ручей.

Теги: США, непогода, шторм, зима, снег, происшествия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Машка Захарова?", "Параноидальная шизофрения". Гордон показал россиянку, рассказавшую, кто напал на Украину
"Машка Захарова?", "Параноидальная шизофрения". Гордон показал россиянку, рассказавшую, кто напал на Украину
"Вы прекрасны", "Платье нравится". Лопес восхитила сеть новым образом
"Вы прекрасны", "Платье нравится". Лопес восхитила сеть новым образом
"Нет слов". 76-летняя Шер показала кольцо от 36-летнего жениха
"Нет слов". 76-летняя Шер показала кольцо от 36-летнего жениха
"Новый год будет встречать на новой родине". Чубайса, который покинул РФ, заметили в Израиле
"Новый год будет встречать на новой родине". Чубайса, который покинул РФ, заметили в Израиле
Путин в розыске, Зеленский в обнимку с Джонсоном, Трамп на горящем балконе. Журнал The Week поместил на свои обложки карикатуры
Путин в розыске, Зеленский в обнимку с Джонсоном, Трамп на горящем балконе. Журнал The Week поместил на свои обложки карикатуры
"Развелись", "Обручального кольца нет". Каменских на рождественском фото снялась без мужа
"Развелись", "Обручального кольца нет". Каменских на рождественском фото снялась без мужа
"Профукала семью и Родину". Ани Лорак заявила о желании воссоединиться с семьей
"Профукала семью и Родину". Ани Лорак заявила о желании воссоединиться с семьей
18-летняя дочь Константина Меладзе показала редкое фото со своей 46-летней матерью
18-летняя дочь Константина Меладзе показала редкое фото со своей 46-летней матерью
"Рождество стало жарким", "Прекрасный ангел". 57-летний Херли снялась без белья в наряде с вырезом до талии
"Рождество стало жарким", "Прекрасный ангел". 57-летний Херли снялась без белья в наряде с вырезом до талии
В Киеве появились новые световые проекции художника из Швейцарии Хофштеттера. Фото
В Киеве появились новые световые проекции художника из Швейцарии Хофштеттера. Фото
Pink Floyd благодаря песне Hey Hey Rise Up, которую записала вместе с Хлывнюком, собрала для Украины £500 тыс.
Pink Floyd благодаря песне Hey Hey Rise Up, которую записала вместе с Хлывнюком, собрала для Украины £500 тыс.
"Отдал свою жизнь за то, что любил". На фронте под Бахмутом погиб родной брат украинского танцора Назара Грабара
"Отдал свою жизнь за то, что любил". На фронте под Бахмутом погиб родной брат украинского танцора Назара Грабара
"Очень мило и уютно". Ефросинина показала, как украсила свой дом к Рождеству
"Очень мило и уютно". Ефросинина показала, как украсила свой дом к Рождеству
В футболке и брюках верхом на стремянке. Опубликовано рождественское фото президента и первой леди США
В футболке и брюках верхом на стремянке. Опубликовано рождественское фото президента и первой леди США
Олень и снегири. Букингемский дворец опубликовал рождественский рисунок девятилетнего принца Джорджа
Олень и снегири. Букингемский дворец опубликовал рождественский рисунок девятилетнего принца Джорджа
  Состоялся допремьерный показ документального фильма "Иди за мной", снятого дронами во время спасательной операции под Изюмом. Видео
  Состоялся допремьерный показ документального фильма "Иди за мной", снятого дронами во время спасательной операции под Изюмом. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Весь мир поставил на уши". Кошевой рассказал, как Зеленский в переписке с ним прокомментировал свое выступление в Конгрессе (729226)
2
"Настя беременна?", "Самая добрая публикация в этом году". В сети обсуждают Каменских на благотворительной встрече (89575)
3
"Тебе снова 18?" 48-летняя Мосс снялась в трусах (69961)
4
"Как тебе спится, Анечка, когда твой родной Харьков бомбят?" В сети призвали Maruv не молчать о нападении РФ на Украину. Она проигнорировала (41267)
5
18-летняя дочь Константина Меладзе показала редкое фото со своей 46-летней матерью (21197)
6
"Профукала семью и Родину". Ани Лорак заявила о желании воссоединиться с семьей (18941)
7
"Очень мило и уютно". Ефросинина показала, как украсила свой дом к Рождеству (16064)
8
"Мои мужчины – суровость и уверенность". Жена Сенцова показала их подросшего сына (15168)
 
 
 
 