Из-за стрельбы у Белого дома Трампа вывели с брифинга. Видео

10 августа около Белого дома охрана открыла стрельбу по вооруженному человеку. Из-за инцидента президенту США Дональду Трампу пришлось прервать свой брифинг.

Вечером 10 августа президент США Дональд Трамп прервал едва начавшийся брифинг в Белом доме по просьбе сотрудников своей охраны и покинул зал. Об этом сообщает телеканал CNBC.

К президенту, который зачитывал свою речь, подошел сотрудник охраны и сказал ему что-то на ухо. После этого Трамп вышел из зала и направился в Овальный кабинет.

Через 10 минут президент вернулся и пояснил присутствующим, что около Белого дома произошла стрельба, поэтому его вывели из зала в качестве меры предосторожности.

Американский президент сообщил, что стрелявшего ранили, после чего отправили в больницу. Больше никто в результате инцидента не пострадал.

По возвращении Трамп выразил восхищение работой службы охраны: "С Секретной службой я чувствую себя в полной безопасности, они фантастические ребята, лучшие из лучших, они очень натренированные".