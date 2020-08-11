Из-за стрельбы у Белого дома Трампа вывели с брифинга. Видео

Вечером 10 августа президент США Дональд Трамп прервал едва начавшийся брифинг в Белом доме по просьбе сотрудников своей охраны и покинул зал. Об этом сообщает телеканал CNBC.
К президенту, который зачитывал свою речь, подошел сотрудник охраны и сказал ему что-то на ухо. После этого Трамп вышел из зала и направился в Овальный кабинет.
Через 10 минут президент вернулся и пояснил присутствующим, что около Белого дома произошла стрельба, поэтому его вывели из зала в качестве меры предосторожности.
Американский президент сообщил, что стрелявшего ранили, после чего отправили в больницу. Больше никто в результате инцидента не пострадал.
По возвращении Трамп выразил восхищение работой службы охраны: "С Секретной службой я чувствую себя в полной безопасности, они фантастические ребята, лучшие из лучших, они очень натренированные".
Video: Here's Trump being pulled from the Briefing Room by the Secret Service mid-sentence and whisked away. pic.twitter.com/bDoiiPCnDf— Curtis Houck (@CurtisHouck) August 10, 2020