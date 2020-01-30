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Израильтянка Иссахар, осужденная в РФ на 7,5 года тюрьмы за гашиш в сумке, вылетела на родину после помилования Путина

Президент РФ Владимир Путин помиловал 25-летнюю Нааму Иссахар, осужденную в РФ на 7,5 года тюрьмы за 9,6 грамма гашиша. Отпустить ее просил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, именно с ним девушка и ее мать сегодня покинули Россию.

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В Москве Иссахар встретил премьер-министр Израиля с женой
В Москве Иссахар встретил премьер-министр Израиля с женой
Фото: Benjamin Netanyahu / Twitter

Сегодня на свою родину в Израиль вылетела 25-летняя Наама Иссахар, которая провела 10 месяцев в российской тюрьме по обвинению в хранении и контрабанде наркотиков. Она была помилована президентом РФ Владимиром Путиным и вылетела на родину вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает израильский "9 канал".

Иссахар была задержана в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево 9 апреля 2019 года во время перелета из Дели в Тель-Авив. В багаже у девушки обнаружили 9,6 грамма гашиша. 

Израильтянку обвинили в контрабанде и хранении наркотиков. Свою вину в контрабанде она не признала.

11 октября Химкинский городской суд Москвы приговорил девушку к 7,5 года лишения свободы.

Сообщалось, что Москва готова была передать Иссахар израильским властям в обмен на хакера Алексея Буркова, задержанного в декабре 2015 года в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Родственники израильтянки якобы даже обращались в суд с прошением об отмене экстрадиции россиянина в США, однако в ноябре 2019 года власти Израиля экстрадировали Буркова.

22 января израильское издание Maariv написало, что Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме. Согласно документу, имеющемуся в распоряжении газеты, права собственности были переданы России еще 30 декабря 2019 года.

Такой запрос от российских властей находился на рассмотрении минюста Израиля несколько лет.

Факт передачи увязали с освобождением Иссахар. При этом в Москве отрицали, что вопросы о помиловании и подворье могут быть связаны.

Александровское подворье – единственный российский объект, находящийся в черте иерусалимского Старого города и расположенный в нескольких десятках метров от места распятия, погребения и воскресения Иисуса Христа. Земля, на которой ныне расположено подворье, была приобретена Россией в XIX веке императором Александром Третьим.

23 января во время визита в Израиль Путин встретился с матерью Иссахар Яффой, писало РБК. Путин заверил мать Наамы, что "все будет хорошо". Он сказал, что ему известна позиция Нетаньяху по этому вопросу и что он не сомневается в том, что Наама "из хорошей семьи".

30 января девушка вышла на свободу, накануне ее помилование подписал российский президент.

Иссахар встретили в Москве премьер-министр Израиля и его жена. Видео Нетаньяху обнародовал в своем Twitter.

Теги: Россия, Владимир Путин, Израиль, тюрьма, наркотики, Биньямин Нетаньяху, контрабанда, обвинение, помилование, суд
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