"Прощение" России в ПАСЕ. Как голосовали делегации

Решение о "прощении" Российской Федерации, подтверждающее полномочия РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы, было принято 96 голосами за.

Член украинской делегации депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юлия Левочкина проголосовала за резолюцию о "прощении" России, подтверждающую полномочия делегации РФ в ассамблее. Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные на сайте ПАСЕ.

Левочкина – единственная представительница украинской делегации, которая поддержала резолюцию, остальные 11 членов проголосовали против.

Решение о "прощении" было принято 96 голосами за. Против выступили 44 делегата, семеро воздержались.

Полные результаты голосования по странам выглядят так: