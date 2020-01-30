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"Прощение" России в ПАСЕ. Как голосовали делегации

Решение о "прощении" Российской Федерации, подтверждающее полномочия РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы, было принято 96 голосами за.

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Депутат от ОПЗЖ Юлия Левочкина поддержала "прощение" России в ПАСЕ
Депутат от ОПЗЖ Юлия Левочкина поддержала "прощение" России в ПАСЕ
Фото: zagittya.com.ua

Член украинской делегации депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юлия Левочкина проголосовала за резолюцию о "прощении" России, подтверждающую полномочия делегации РФ в ассамблее. Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные на сайте ПАСЕ.

Левочкина – единственная представительница украинской делегации, которая поддержала резолюцию, остальные 11 членов проголосовали против.

Решение о "прощении" было принято 96 голосами за. Против выступили 44 делегата, семеро воздержались.

Полные результаты голосования по странам выглядят так:

  • Андорра – один за;
  • Армения – четыре за;
  • Албания – один воздержался;
  • Азербайджан – пять за;
  • Австрия — четыре за;
  • Бельгия – один за;
  • Швейцария – пять за;
  • Кипр – два за;
  • Чехия – один за, один воздержался;
  • Германия – шесть за;
  • Дания – один воздержался;
  • Испания – три за, один против, один воздержался;
  • Финляндия – пять за;
  • Франция – восемь за;
  • Грузия – пять против;
  • Греция – один за;
  • Исландия – три за;
  • Италия – 13 за;
  • Литва – четыре против;
  • Люксембург – два за;
  • Латвия – три против;
  • Монако – один за;
  • Молдова – один за, один воздержался;
  • Нидерланды – два за, два против;
  • Норвегия – четыре за;
  • Польша – 10 за, один воздержался;
  • Сербия – шесть за;
  • Швеция – четыре против, один за;
  • Словакия – три за, один против;
  • Сан-Марино – два за;
  • Турция – восемь за, один против, один воздержался;
  • Украина – один за, 11 против;
  • Великобритания – один за, один против.

Проект решения, который предусматривает возвращение россиян в ПАСЕ без каких-либо ограничений, поскольку Россия начала платить взносы в Совет Европы и освободила украинских военнопленных моряков, подготовил нидерландский депутат Тини Кокс.

Большинство поправок к документу, предложенных украинской делегацией, в том числе об ограничении полномочий российской делегации, было отклонено при рассмотрении. Однако была одобрена норма, которая подчеркивает, что РФ незаконно аннексировала Крым.

27 января началась зимняя сессия ПАСЕ. Литовский представитель Эмануэлис Зингерис выступил против утверждения полномочий делегации РФ "из-за нарушения Россией своих обязательств", в том числе из-за действий РФ в Украине и Грузии. Его поддержали 30 депутатов из различных национальных делегаций.

Участие в сессии ПАСЕ впервые после полугодового перерыва принимает Украина – страна не участвовала в работе ассамблеи с 25 июня 2019 года из-за возвращения полномочий российской делегации. 16 января 2020 года Верховная Рада проголосовала за возобновление работы Украины в ПАСЕ.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. В знак протеста в 2017 году РФ остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что выплатят Совету Европы долг по взносам, если ПАСЕ "устранит угрозу дискриминации национальных делегаций".

В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались – 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ. 2 июля Россия выплатила взнос в Совет Европы.

    Теги: Россия, ПАСЕ, Юлия Левочкина, ОПЗЖ
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