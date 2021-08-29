Япония отказалась предоставить убежище россиянину, который приплыл с Курильских островов

Россиянина передадут Генеральному консульству России в Саппоро на следующей неделе. По словам чиновников из правительства Японии и России, мужчина родом из города Ижевск, ему 38 лет. На остров Кунашир он переехал три года назад.

"РИА Новости" со ссылкой на Генконсульство РФ в Саппоро пишет, что Япония официально уведомила российских дипломатов о задержании мужчины за нелегальный въезд. В диппредставительстве России сообщили, что сейчас идет разбирательство о том, как именно он попал на территорию Японии.

Как правило, задержанных за нелегальный въезд в Японию депортируют, добавили в дипмиссии.

В августе гражданин России Ваас Феникс Нокард самостоятельно приплыл в Японию с острова Кунашир на Южных Курилах, чтобы попросить политического убежища. Он переплыл пролив между Россией и Японией в гидрокостюме.

По информации источника "РИА Новости", мужчина может быть жителем поселка Южно-Курильск на острове Кунашир по имени Ваас Феникс Нокард. В 2011 году его депортировали из Японии за нарушение визового режима. Как уточнил собеседник агентства, его якобы задерживали в Таиланде и на Бали за подделку документов.