Мужчина из России приплыл в Японию и попросил предоставить ему убежище – СМИ

По словам одного из жителей поселка Сибецу, мужчину нашли на прибрежной станции Накасибецу. Когда к нему обратились, он сказал, что не имеет при себе паспорта и приплыл с острова Кунашир.
Региональное иммиграционное бюро Саппоро расследует обстоятельства дела.
Посольство России в Японии и генконсульство России в Саппоро находятся в тесном контакте с японскими компетентными органами и выясняют cоответствующие обстоятельства, отметило в Faсebook российское диппредставительство 21 августа.
По информации ТАСС, власти Японии отказываются предоставить официальную информацию о приплывшем россиянине. Начальник отдела иммиграционного контроля города Саппоро объяснил невозможность сотрудничества с генконсульством РФ отсутствием указаний руководства в Токио и неподтвержденным гражданством мужчины.
Кунашир – самый южный остров Большой гряды Курильских островов. Россия считает, что этот остров входит в Сахалинскую область в составе Южно-Курильского района.
Между Москвой и Токио остается нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил, в частности острова Кунашир, а также островов Итуруп Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы "северными территориями" и не признает их российскими. Москва не признает самого факта территориального спора.