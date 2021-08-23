Мужчина из России приплыл в Японию и попросил предоставить ему убежище – СМИ

По словам одного из жителей поселка Сибецу, мужчину нашли на прибрежной станции Накасибецу. Когда к нему обратились, он сказал, что не имеет при себе паспорта и приплыл с острова Кунашир.

Региональное иммиграционное бюро Саппоро расследует обстоятельства дела.

Посольство России в Японии и генконсульство России в Саппоро находятся в тесном контакте с японскими компетентными органами и выясняют cоответствующие обстоятельства, отметило в Faсebook российское диппредставительство 21 августа.

По информации ТАСС, власти Японии отказываются предоставить официальную информацию о приплывшем россиянине. Начальник отдела иммиграционного контроля города Саппоро объяснил невозможность сотрудничества с генконсульством РФ отсутствием указаний руководства в Токио и неподтвержденным гражданством мужчины.