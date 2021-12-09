JP Morgan прогнозирует окончание пандемии коронавируса в 2022 году

В нем говорится, что новые вакцины и препараты для лечения приведут к восстановлению, глобальной мобильности и освобождению отложенного спроса со стороны потребителей.
Главный стратег по глобальным рынкам JP Morgan Марко Коланович сказал, что банк ожидает роста американского индекса S&P 500 почти на 8% до 5050 пунктов, а также роста акций развивающихся рынков на 18% и роста бондов казначейства США на 2,25% к концу 2022 года.
"Мы считаем, что 2022 год станет годом полного восстановления мира, окончания пандемии и возвращения к нормальным экономическим и рыночным условиям, которые были у нас до вспышки COVID-19", – отметил Коланович.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В связи с карантином, введенным для борьбы с распространением вируса, во многих странах были закрыты предприятия, что спровоцировало масштабный экономический кризис. По оценкам МВФ, это самый серьезный кризис со времен Великой депрессии.
В Международном валютном фонде заявляли, что в 2020 году глобальная экономика из-за пандемии коронавируса уменьшилась на 3,5%.
В марте 2021-го в МВФ заявили, что мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось.