JP Morgan прогнозирует окончание пандемии коронавируса в 2022 году

2022 год станет годом возвращения к нормальным экономическим и рыночным условиям, заявили в JP Morgan Фото: EPA

В нем говорится, что новые вакцины и препараты для лечения приведут к восстановлению, глобальной мобильности и освобождению отложенного спроса со стороны потребителей.

Главный стратег по глобальным рынкам JP Morgan Марко Коланович сказал, что банк ожидает роста американского индекса S&P 500 почти на 8% до 5050 пунктов, а также роста акций развивающихся рынков на 18% и роста бондов казначейства США на 2,25% к концу 2022 года.

"Мы считаем, что 2022 год станет годом полного восстановления мира, окончания пандемии и возвращения к нормальным экономическим и рыночным условиям, которые были у нас до вспышки COVID-19", – отметил Коланович.