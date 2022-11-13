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К китайской орбитальной станции пристыковали грузовой корабль. В КНР миссию назвали рекордно кратковременной

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Космический корабль был запущен из провинции Хайнань
Космический корабль был запущен из провинции Хайнань
Фото: ЕРА (архив)

12 ноября примерно за два часа Китай отправил с Земли и пристыковал к своей строящейся орбитальной станции грузовой космический корабль "Тяньчжоу-5". Об этом сообщает государственное агентство Xinhua со ссылкой на Китайское пилотируемое космическое агентство (CMSA).

Ракета-носитель "Чанчжэн-7 Y6" с "Тяньчжоу-5" стартовала с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань на юге Китая. После отделения от носителя космический корабль развернул солнечные батареи и начал автоматическое сближение с основным модулем орбитальной станции – "Тяньхэ".

Стыковка, которая завершилась через два часа после старта с космодрома, установила мировой рекорд по времени доставки на орбитальную станцию, объявил разработчик системы грузовых кораблей из Китайской академии космических технологий Пан Вейчжэнь.

"Тяньчжоу-5" с полезной нагрузкой в 6,4 тонны доставил на орбитальную станцию, где находятся три китайских космонавта, материалы для продолжения строительства.

Космическая станция сейчас имеет Т-образную конфигурацию и массу порядка 80 тонн.

В планах CMSA – провести в конце 2022 года ротацию космонавтов на станции. Для этого на орбиту собираются отправить пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-15", отмечает Xinhua.

Контекст:

Китай начал строительство орбитальной станции в апреле 2021 года с запуска базового модуля станции – "Тяньхэ". Завершение строительства запланировано на конец 2022 года.

Китайская станция станет третьей многомодульной пилотируемой станцией на орбите Земли после "Мира" (уже не существующей) и Международной космической станции.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Китай, космос, строительство, рекорд, миссия, солнечные батареи, космодром, ракета-носитель, космический корабль
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