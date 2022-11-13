К китайской орбитальной станции пристыковали грузовой корабль. В КНР миссию назвали рекордно кратковременной

Ракета-носитель "Чанчжэн-7 Y6" с "Тяньчжоу-5" стартовала с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань на юге Китая. После отделения от носителя космический корабль развернул солнечные батареи и начал автоматическое сближение с основным модулем орбитальной станции – "Тяньхэ".

Стыковка, которая завершилась через два часа после старта с космодрома, установила мировой рекорд по времени доставки на орбитальную станцию, объявил разработчик системы грузовых кораблей из Китайской академии космических технологий Пан Вейчжэнь.

"Тяньчжоу-5" с полезной нагрузкой в 6,4 тонны доставил на орбитальную станцию, где находятся три китайских космонавта, материалы для продолжения строительства.

Космическая станция сейчас имеет Т-образную конфигурацию и массу порядка 80 тонн.

В планах CMSA – провести в конце 2022 года ротацию космонавтов на станции. Для этого на орбиту собираются отправить пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-15", отмечает Xinhua.