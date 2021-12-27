Китайские космонавты шесть часов провели в открытом космосе, собирая новую орбитальную станцию

В открытом космосе Чжиган и Гуанфу провели около шести часов и "выполнили все поставленные перед ними задачи". После этого они вернулись на основной модуль будущей станции "Тяньхэ".
Агентство отмечает, что в ходе строительства орбитальной станции китайские космонавты уже четыре раза работали в открытом космосе.
В процессе этих работ была, в частности, проведена "углубленная оценка соответствующих технологий проведения внекорабельной деятельности, взаимодействия космонавтов на борту и в открытом космосе, на Земле и в космосе с целью накопления большего опыта для выполнения последующих операций в открытом космосе".
"Синьхуа" объясняет, что во время выхода в открытый космос 26 декабря Чжиган и Гуанфу использовали скафандры нового поколения.
Чжиган в ноябре уже выходил в открытый космос на строящейся станции, тогда его партнером была Ван Япин.
К "Тяньхэ" космический корабль "Шэньчжоу-13" с тремя космонавтами на борту пристыковался 16 октября.
Китайская станция станет третьей многомодульной пилотируемой станцией на орбите Земли после "Мира" (уже не существующей) и Международной космической станции.
Первая китайская пилотируемая орбитальная станция "Тяньгун-1" была запущена в сентябре 2011 года, а станция "Тяньгун-2" – в сентябре 2016-го. За несколько месяцев до этого связь с "Тяньгун-1" была потеряна, в апреле 2018 года станция вошла в атмосферу Земли, ее компоненты в основном сгорели над Тихим океаном. Вторая китайская пилотируемая станция завершила работу в июле 2019-го и была сведена с орбиты.
Третью станцию Китай начал строить в апреле 2021 года с запуска базового модуля станции – "Тяньхэ". В мае к модулю успешно пристыковался грузовой корабль "Тяньчжоу-2". Завершение строительства запланировано на конец 2022 года.