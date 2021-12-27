Китайские космонавты шесть часов провели в открытом космосе, собирая новую орбитальную станцию

В открытом космосе Чжиган и Гуанфу провели около шести часов и "выполнили все поставленные перед ними задачи". После этого они вернулись на основной модуль будущей станции "Тяньхэ".

Агентство отмечает, что в ходе строительства орбитальной станции китайские космонавты уже четыре раза работали в открытом космосе.

В процессе этих работ была, в частности, проведена "углубленная оценка соответствующих технологий проведения внекорабельной деятельности, взаимодействия космонавтов на борту и в открытом космосе, на Земле и в космосе с целью накопления большего опыта для выполнения последующих операций в открытом космосе".

"Синьхуа" объясняет, что во время выхода в открытый космос 26 декабря Чжиган и Гуанфу использовали скафандры нового поколения.

Чжиган в ноябре уже выходил в открытый космос на строящейся станции, тогда его партнером была Ван Япин.

К "Тяньхэ" космический корабль "Шэньчжоу-13" с тремя космонавтами на борту пристыковался 16 октября.