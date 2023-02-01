Качиньский пожертвовал полмиллиона гривен на ВСУ, чтобы завершить судебный спор с экс-главой МИД Польши

Как отмечает RMF24, дело касается длительного спора, который тянется уже седьмой год. В 2016 году в одном из интервью Качиньский, говоря о Смоленской катастрофе, заявил, что Сикорский, который на момент трагедии был министром иностранных дел, совершил дипломатическое предательство.

Сикорский подал в суд на Качиньского, требуя извинений. В 2018 году Окружной суд Варшавы постановил, что президент ПиС не обязан извиняться перед бывшим главой МИД.

В июле 2020 года, рассмотрев апелляцию, Апелляционный суд в Варшаве изменил приговор и установил, что Качиньский нарушил личные права Сикорского и обязал главу ПиС опубликовать извинения. На это решение суда подана кассационная жалоба в Гражданскую палату Верховного суда Польши.

В декабре 2022 года поверенный, представляющий Сикорского, Яцек Дюбуа объявил, что суд присудил Сикорскому более 708 тыс. злотых (6 млн грн) от Качиньского для покрытия расходов на публикацию извинений в Onet.

Качиньский заявил, что таких денег у него нет. В ответ Сикорский предложил ему в качестве разрешения спора переслать 50 тыс. злотых Вооруженным силам Украины.

31 января 2023 года представитель Качиньского Адриан Салус сообщил агентству PAP, что глава ПиС согласился на предложение и отправил деньги ВСУ.

Сикорский в тот же день в Facebook подтвердил, что уже получил от Качиньского подтверждение транзакции, опубликовав скан чека.

"Я принимаю извинения Ярослава Качиньского за то, что он назвал меня "дипломатическим предателем", в виде пожертвования Вооруженным силам Украины, сражающимся за защиту всей Европы", – написал он.