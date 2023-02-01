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Качиньский пожертвовал полмиллиона гривен на ВСУ, чтобы завершить судебный спор с экс-главой МИД Польши

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Качиньский 31 января сообщил, что переслал 50 тыс. злотых ВСУ
Качиньский 31 января сообщил, что переслал 50 тыс. злотых ВСУ
Фото: EPA

Председатель правящей партии Польши ПиС Ярослав Качиньский принял публичное предложение экс-министра иностранных дел Радослава Сикорского по завершению давнего судебного спора, перечислив 50 тыс. злотых (более 420 тыс. грн) на Вооруженные силы Украины.

Как отмечает RMF24, дело касается длительного спора, который тянется уже седьмой год. В 2016 году в одном из интервью Качиньский, говоря о Смоленской катастрофе, заявил, что Сикорский, который на момент трагедии был министром иностранных дел, совершил дипломатическое предательство.

Сикорский подал в суд на Качиньского, требуя извинений. В 2018 году Окружной суд Варшавы постановил, что президент ПиС не обязан извиняться перед бывшим главой МИД.

В июле 2020 года, рассмотрев апелляцию, Апелляционный суд в Варшаве изменил приговор и установил, что Качиньский нарушил личные права Сикорского и обязал главу ПиС опубликовать извинения. На это решение суда подана кассационная жалоба в Гражданскую палату Верховного суда Польши.

В декабре 2022 года поверенный, представляющий Сикорского, Яцек Дюбуа объявил, что суд присудил Сикорскому более 708 тыс. злотых (6 млн грн) от Качиньского для покрытия расходов на публикацию извинений в Onet.

Качиньский заявил, что таких денег у него нет. В ответ Сикорский предложил ему в качестве разрешения спора переслать 50 тыс. злотых Вооруженным силам Украины.

31 января 2023 года представитель Качиньского Адриан Салус сообщил агентству PAP, что глава ПиС согласился на предложение и отправил деньги ВСУ.

Сикорский в тот же день в Facebook подтвердил, что уже получил от Качиньского подтверждение транзакции, опубликовав скан чека.

"Я принимаю извинения Ярослава Качиньского за то, что он назвал меня "дипломатическим предателем", в виде пожертвования Вооруженным силам Украины, сражающимся за защиту всей Европы", – написал он.

https://www.facebook.com/radeksikorski/posts/pfbid0369zvmUjRGyqbMUo4rhsF3QaBX83fHZwCCUGeQ8VDfoWVyY8hjvYpiahUcgUC1nQ3l

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, МИД, Польша, Радослав Сикорский, Ярослав Качиньский, пожертвование, Вооруженные силы Украины, МИД Польши, Варшава, деньги, ВСУ, апелляция, апелляционный суд, дипломаты, суд
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