Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, должна платить Польше репарации

Лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сомневается, что в ближайшем будущем Польше выплатят российские репарации за ущерб во Второй мировой войне.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Качиньский сравнил РФ и ФРГ
Качиньский сравнил РФ и ФРГ
Фото: ЕРА

Россия, как и Германия, должна заплатить Польше репарации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Такое мнение лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский выразил немецкому изданию Bild в интервью, опубликованном 25 января.

Его спросили, следует ли предъявлять претензии также и к РФ, и политик ответил, что "Россия тоже должна платить".

При этом Качиньский назвал РФ "несопоставимой" с ФРГ, где действуют "закон и мораль".

Он выразил сомнение, что его поколение застанет подобные выплаты Россией.

Качиньский подчеркнул, что у претензий Польши "нет срока годности".

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с вторжения в Польшу. Россия и Германия разделили ее на две части.

Экс-премьер-министр Польши Беата Шидло в августе 2017 года заявляла, что страна имеет право потребовать от Германии репарации за ущерб, который был нанесен во время Второй мировой войны. В октябре 2018 года президент Польши Анджей Дуда выразил мнение, что тема выплат немецкой стороной репараций "не закрыта". В мае 2019 года в Польше подсчитали, что сумма немецких репараций должна превысить $1 трлн.

Теги: Россия, Германия, Польша, Ярослав Качиньский, Вторая мировая война, ущерб, выплаты, репарации
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Королева Елизавета II отменила встречу в Женском институте за 30 минут до ее начала
Королева Елизавета II отменила встречу в Женском институте за 30 минут до ее начала
Кортни Кокс показала фото последнего съемочного дня сериала "Друзья"
Кортни Кокс показала фото последнего съемочного дня сериала "Друзья"
  "Красная помада". Билык выпустила клип. Видео
  "Красная помада". Билык выпустила клип. Видео
Бейонсе обвинили в дискриминации полных людей
Бейонсе обвинили в дискриминации полных людей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS