Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, должна платить Польше репарации

Лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сомневается, что в ближайшем будущем Польше выплатят российские репарации за ущерб во Второй мировой войне.

Россия, как и Германия, должна заплатить Польше репарации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Такое мнение лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский выразил немецкому изданию Bild в интервью, опубликованном 25 января.

Его спросили, следует ли предъявлять претензии также и к РФ, и политик ответил, что "Россия тоже должна платить".

При этом Качиньский назвал РФ "несопоставимой" с ФРГ, где действуют "закон и мораль".

Он выразил сомнение, что его поколение застанет подобные выплаты Россией.

Качиньский подчеркнул, что у претензий Польши "нет срока годности".

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с вторжения в Польшу. Россия и Германия разделили ее на две части.

Экс-премьер-министр Польши Беата Шидло в августе 2017 года заявляла, что страна имеет право потребовать от Германии репарации за ущерб, который был нанесен во время Второй мировой войны. В октябре 2018 года президент Польши Анджей Дуда выразил мнение, что тема выплат немецкой стороной репараций "не закрыта". В мае 2019 года в Польше подсчитали, что сумма немецких репараций должна превысить $1 трлн.