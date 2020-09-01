Камни Стоунхенджа служили гигантским усилителем звука – ислледование

Новое исследование британских ученых показало, что камни британского Стоунхенджа весом 20–40 тонн действовали как гигантский усилитель звука. При этом звуки не были слышны за пределами монумента.

Ученые Великобритании сумели воссоздать оригинальную акустику Стоунхенджа. Об этом сообщает издание Independent.

В ходе исследования, проведенного в Салфордском университете, выяснилось, что камни весом 20–40 тонн действовали, как гигантский усилитель, – они усиливали громкость производимых во внутреннем святилище звуков на 10–20% (до 10 децибелов) по отношению к более открытой среде. По мнению ученых, такие звуки должны были звучать значительно тише за пределами Стоунхенджа, несмотря на то, что у монумента не было крыши.

Полученные данные свидетельствуют о том, что любые звуки, издаваемые внутри круга, не предназначались для распространения среди более широкого сообщества. Это подкрепляет теории, предполагающие, что в Стоунхендже проводились религиозные обряды для определенного круга людей.

В настоящее время от монумента сохранилось только 50% наиболее крупных камней, потому оригинальная акустика была утеряна. Для воссоздания звуковой среды исследователям потребовалось сконструировать уменьшенную модель памятника в соотношении 1 к 12.

Стоунхендж, который находится в графстве Уилтшир в Великобритании, является одним из самых знаменитых археологических памятников мира. Он представляет собой каменное сооружение из составленных в несколько кругов блоков высотой до 4,1 метра и шириной до 2,1 метра. Считается, что основная часть памятника была построена около 2500 года до н.э.