Камни Стоунхенджа служили гигантским усилителем звука – ислледование

Ученые Великобритании сумели воссоздать оригинальную акустику Стоунхенджа. Об этом сообщает издание Independent.
В ходе исследования, проведенного в Салфордском университете, выяснилось, что камни весом 20–40 тонн действовали, как гигантский усилитель, – они усиливали громкость производимых во внутреннем святилище звуков на 10–20% (до 10 децибелов) по отношению к более открытой среде. По мнению ученых, такие звуки должны были звучать значительно тише за пределами Стоунхенджа, несмотря на то, что у монумента не было крыши.
Полученные данные свидетельствуют о том, что любые звуки, издаваемые внутри круга, не предназначались для распространения среди более широкого сообщества. Это подкрепляет теории, предполагающие, что в Стоунхендже проводились религиозные обряды для определенного круга людей.
В настоящее время от монумента сохранилось только 50% наиболее крупных камней, потому оригинальная акустика была утеряна. Для воссоздания звуковой среды исследователям потребовалось сконструировать уменьшенную модель памятника в соотношении 1 к 12.
Стоунхендж, который находится в графстве Уилтшир в Великобритании, является одним из самых знаменитых археологических памятников мира. Он представляет собой каменное сооружение из составленных в несколько кругов блоков высотой до 4,1 метра и шириной до 2,1 метра. Считается, что основная часть памятника была построена около 2500 года до н.э.