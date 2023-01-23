Канада согласилась выплатить более $2 млрд пострадавшим от преследований коренным народам

Решение федерального правительства стало ответом на групповой иск, требующий возмещения ущерба за потерю языка и культуры после появления школ-интернатов для индейцев Канады (известных как "первые народы", First Nations).

Договоренности о выплате еще должен утвердить суд, отмечает CBC News.

Если выплаты будут утверждены, озвученная сумма будет перечислена в новый трастовый фонд, который будет действовать в течение 20 лет. Управлять им будет без вмешательства правительства совет из девяти директоров из числа коренных народов.

Министр по делам коренных народов Марк Миллер объяснил, что деньги не компенсируют прошлое, но могут поддержать языки и культуру коренных народов.

Правительство премьера Джастина Трюдо достигло в июне 2021 года внесудебного урегулирования с представителями коренных народов, которые вынуждены были посещать специальные школы-интернаты.

Более подробная информация о том, как будут распределяться средства, ожидается "в ближайшие месяцы". Предполагается, что первоначальный платеж на сумму $200 тыс. получат 325 представителям коренных народов. Это позволит им создать 10-летний план, "как они хотят возродить свой язык и культуру".