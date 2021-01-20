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Караулов: Телевидение уже подохло, если у нас в России 40 передач в месяц про Украину и еще 40 – про смерть Джигарханяна

Российский журналист и телеведущий Андрей Караулов в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что после смерти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова российские каналы полдня не сообщали об этом.

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По мнению Караулова, смотреть на российском ТВ нечего, оно умерло
По мнению Караулова, смотреть на российском ТВ нечего, оно умерло
Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com

Российское телевидение умерло, когда на нем запретили говорить правду. Такое мнение высказал российский журналист и телеведущий Андрей Караулов в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По его словам, на российских телеканалах полдня не сообщали о теракте в Керченском колледже, во время которого погиб 21 человек, а о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова сообщили спустя какое-то время.

"Мне позвонили мои друзья с "Первого", помощники Кости: "Это правда?" Я говорю: "Да, правда. А что у вас?" – "Сидим и будем спрашивать. Мы вообще отмечаем, мы говорим или не говорим". Как, "спрашивать"? Умер мэр Москвы, кавалер всех этих степеней. Вы что, ошалели? Но Алексей Алексеевич [Громов, первый замглавы Администрации и главный идеолог РФ] пока до Владимира Владимировича [Путина, президента РФ] не дозвонился, очевидно, – команды нет. Знаешь, когда команда пришла? В четыре часа дня", – рассказал Караулов.

По его мнению, смотреть на российском ТВ нечего, оно умерло.

"При Громове оно уже подохло. Не просто умирает. Если мы 40 передач в году обсуждаем... Какой "в году" – в месяц 40 передач про Украину, и еще 40 – про смерть Быстрицкой. Или 40 с хвостиком – про смерть Армена [Джигарханяна]... Ну, сейчас – смерть, а тогда – развод с женой", – отметил журналист.

"Девка Березовского бросилась к официанту при Боре: "Трахни меня. Он не смог!". Боря пришел домой и повесился". Полный текст интервью Караулова Гордону

Караулов родился в 1958 году в подмосковном Калининграде (сейчас – город Королев). Окончил факультет театроведения ГИТИСа.

В 1980-х был редактором журнала "Театральная жизнь" и возглавлял отдел юмора в журнале "Огонек", затем работал в "Независимой газете".

В 1992 году на российском телевидении появилась авторская программа Караулова "Момент истины". В разные годы она выходила на каналах РТР (сейчас "Россия 1"), ТНТ, ТВЦ (сейчас – "ТВ Центр"), "Пятом канале". В 2018 году Караулов покинул проект. Кроме "Момента истины", вел программу "Русский век" на НТВ, а также "Ворованный воздух" и "Русские люди" на ТНТ.

Является автором нескольких книг, в том числе "Вокруг Кремля" и "Русский ад".

Сейчас развивает свой YouTube-канал.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Москва, Андрей Караулов, Юрий Лужков, российское телевидение
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