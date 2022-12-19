Катар отвергает обвинения Евросоюза в коррупции – дипломат страны в миссии в ЕС

15 декабря Европарламент почти единогласно проголосовал за документ, которым он приостанавливает разрешение на доступ к органам ЕС представителям Катара.
Дипломат в миссии Катара в ЕС заявил, что Доха "с тревогой наблюдает" за осуждением Катара и отвергает обвинения. Он считает, что информация о коррупции неточная и была направлена "на манипулирование общественным мнением".
Дипломат добавил, что решение негативно скажется на региональном и глобальном сотрудничестве в области безопасности, а также на текущих дискуссиях о глобальной энергетической ситуации.
Он напомнил, что Катар помог Бельгии во время вспышки COVID-19. Кроме того, Доха является ключевым поставщиком сжиженного природного газа в Бельгию, подчеркнул дипломат.
Бельгийские власти подозревают четырех человек, связанных с Европарламентом, в том числе Еву Кайли, которая была вице-председателем парламента, в коррупции. По данным следствия, они лоббировали в органе интересы Катара.
По этому делу бельгийская полиция провела уже более 20 обысков и конфисковала более €1,5 млн наличными.
На пленарном заседании 13 декабря Европарламент лишил Кайли должности вице-председателя.