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Катар отвергает обвинения Евросоюза в коррупции – дипломат страны в миссии в ЕС

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Доха "с тревогой наблюдает" за осуждением Катара в ЕС, сообщил катарский дипломат
Доха "с тревогой наблюдает" за осуждением Катара в ЕС, сообщил катарский дипломат
Фото: depositphotos.com

Катар раскритиковал Европейский парламент за запрет посещать представителям государства Персидского залива учреждения союза. Об этом 18 декабря сообщило Dohanews со ссылкой на дипломата в миссии Катара в ЕС.

15 декабря Европарламент почти единогласно проголосовал за документ, которым он приостанавливает разрешение на доступ к органам ЕС представителям Катара. 

Дипломат в миссии Катара в ЕС заявил, что Доха "с тревогой наблюдает" за осуждением Катара и отвергает обвинения. Он считает, что информация о коррупции неточная и была направлена "на манипулирование общественным мнением". 

Дипломат добавил, что решение негативно скажется на региональном и глобальном сотрудничестве в области безопасности, а также на текущих дискуссиях о глобальной энергетической ситуации. 

Он напомнил, что Катар помог Бельгии во время вспышки COVID-19. Кроме того, Доха является ключевым поставщиком сжиженного природного газа в Бельгию, подчеркнул дипломат. 

Контекст:

Бельгийские власти подозревают четырех человек, связанных с Европарламентом, в том числе Еву Кайли, которая была вице-председателем парламента, в коррупции. По данным следствия, они лоббировали в органе интересы Катара. 

По этому делу бельгийская полиция провела уже более 20 обысков и конфисковала более €1,5 млн наличными.

На пленарном заседании 13 декабря Европарламент лишил Кайли должности вице-председателя.

Теги: коррупция, Европарламент, Бельгия, миссия, Катар, парламент, обвинение, дипломаты, безопасность, Евросоюз, власть, Доха, заседание, ЕС
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