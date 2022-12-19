Катар отвергает обвинения Евросоюза в коррупции – дипломат страны в миссии в ЕС

Доха "с тревогой наблюдает" за осуждением Катара в ЕС, сообщил катарский дипломат Фото: depositphotos.com

15 декабря Европарламент почти единогласно проголосовал за документ, которым он приостанавливает разрешение на доступ к органам ЕС представителям Катара.

Дипломат в миссии Катара в ЕС заявил, что Доха "с тревогой наблюдает" за осуждением Катара и отвергает обвинения. Он считает, что информация о коррупции неточная и была направлена "на манипулирование общественным мнением".

Дипломат добавил, что решение негативно скажется на региональном и глобальном сотрудничестве в области безопасности, а также на текущих дискуссиях о глобальной энергетической ситуации.

Он напомнил, что Катар помог Бельгии во время вспышки COVID-19. Кроме того, Доха является ключевым поставщиком сжиженного природного газа в Бельгию, подчеркнул дипломат.