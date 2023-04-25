Казахстан снова отменил парад на 9 мая

Ведомство подчеркнуло, что его проведение не запланировано из-за экономии бюджетных средств и в связи с необходимостью решения других задач. Сейчас в приоритете поддержание уровня боеготовности и мобильности подразделений вооруженных сил Казахстана, заявили в министерстве. Однако в воинских частях пройдут военно-патриотические мероприятия.

Какие будут проводиться другие праздничные мероприятия, пока не сообщается.

В 2022 году в Казахстане также отменили проведение традиционного военного парада по тем же причинам.

В 2020-м и 2021 годах парад не проводили из-за пандемии коронавируса, напоминают "Ведомости".