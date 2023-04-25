Казахстан снова отменил парад на 9 мая

Ведомство подчеркнуло, что его проведение не запланировано из-за экономии бюджетных средств и в связи с необходимостью решения других задач. Сейчас в приоритете поддержание уровня боеготовности и мобильности подразделений вооруженных сил Казахстана, заявили в министерстве. Однако в воинских частях пройдут военно-патриотические мероприятия.
Какие будут проводиться другие праздничные мероприятия, пока не сообщается.
В 2022 году в Казахстане также отменили проведение традиционного военного парада по тем же причинам.
В 2020-м и 2021 годах парад не проводили из-за пандемии коронавируса, напоминают "Ведомости".
9 мая в столице России Москве планируют провести парад Победы, сообщали "Ведомости" 17 апреля. В конце марта министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что в нем примут участие более 10 тыс. военных и 125 единиц вооружения.
В начале апреля спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "каких-либо изменений в планах проведения парада нет", но по-прежнему планируется, что на мероприятии "будут приниматься усиленные меры для обеспечения безопасности", сообщило издание "Газета.Ru".
При этом власти Курской и Белгородской областей России, которые граничат с Украиной, решили не проводить в этом году парады, посвященные Дню Победы. Оккупационные российские власти украинского Крыма тоже решили отказаться от проведения публичных мероприятий 9 мая.
24 апреля стало известно, что из президентов государств 9 мая, в День Победы, в Москве будет находиться только президент Кыргызстана Садыр Жапаров.