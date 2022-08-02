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Каждый третий россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли. Каждый пятый – что первобытные люди жили рядом с динозаврами – опрос

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За 15 лет показатель россиян, считающих, что Солнце вращается вокруг Земли, вырос
За 15 лет показатель россиян, считающих, что Солнце вращается вокруг Земли, вырос
Фото: depositphotos.com

Каждый третий россиянин (35%) убежден, что Солнце вращается вокруг Земли. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные 2 августа Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Авторы опроса отмечают, что за 15 лет показатель россиян, считающих, что Солнце вращается вокруг Земли, вырос на семь процентных пунктов. В то же время только 12% согласились с тем, что оборот вокруг Солнца Земля совершает за один месяц (2007 год – 14%; 2011 год – 20%).

В то, что первобытные люди могли прогуливаться рядом с динозаврами, верит каждый пятый (21%), в 2007 году таковых была треть (30%).

Довольно высока доля ошибочных ответов на вопросы о ГМО. Полагают, что продукты с ГМО могут вызвать рак, 44% россиян (-23 процентных пункта в сравнении с 2014 годом). По мнению 32% опрошенных, генно-модифицированные продукты смогут победить голод на Земле (-6 процентных пунктов в сравнении с 2014-м).

По результатам ответов на шесть утверждений были выделены три группы россиян по уровню научной грамотности: два и менее правильных ответа – невысокий уровень (21% россиян); три-четыре правильных ответа – средний уровень (44%); пять-шесть правильных ответов – высокий уровень (35%).

Опрос проводился 9 июля среди 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, наука, соцопрос, Земля, солнце, ГМО
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