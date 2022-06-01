Китай к 2025 году намерен получать треть электроэнергии за счет возобновляемых источников

Ожидается, что к 2025 году потребление энергии, получаемой из возобновляемых источников, в Китае достигнет около 1 млрд т условного угольного эквивалента
Национальная комиссия по развитию и реформам Китая уточняет, что страна стремится увеличить долю неископаемых видов топлива до 20% по сравнению с 15,4% в 2020 году. В комиссии добавили, что на возобновляемые источники энергии будет приходиться более половины роста потребления энергии в период до 2025 года.
Как отмечает Reuters, Китай занимает первое место в мире по объему парниковых выбросов в атмосферу, а также является лидером в области солнечной энергетики. Пекин обязался к 2030 году увеличить общую мощность ветровой и солнечной энергетики до 1200 ГВт, что почти вдвое превышает текущий показатель.
Глава КНР Си Цзиньпин заявлял, что Китай к 2060 году намерен достичь углеродно-нейтрального статуса, писало агентство Bloomberg.