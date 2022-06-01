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Китай к 2025 году намерен получать треть электроэнергии за счет возобновляемых источников

Китай к 2025 году стремится производить треть электроэнергии, используя возобновляемые источники
Китай к 2025 году стремится производить треть электроэнергии, используя возобновляемые источники
Фото: EPA

Китай планирует к 2025 году увеличить долю возобновляемых источников энергии до 33% от всей производимой энергии. Об этом 1 июня сообщило агентство Reuters, ссылаясь на новый пятилетний план государственного агентства по планированию Китая.

Ожидается, что к 2025 году потребление энергии, получаемой из возобновляемых источников, в Китае достигнет около 1 млрд т условного угольного эквивалента

Национальная комиссия по развитию и реформам Китая уточняет, что страна стремится увеличить долю неископаемых видов топлива до 20% по сравнению с 15,4% в 2020 году. В комиссии добавили, что на возобновляемые источники энергии будет приходиться более половины роста потребления энергии в период до 2025 года.

Контекст:

Как отмечает Reuters, Китай занимает первое место в мире по объему парниковых выбросов в атмосферу, а также является лидером в области солнечной энергетики. Пекин обязался к 2030 году увеличить общую мощность ветровой и солнечной энергетики до 1200 ГВт, что почти вдвое превышает текущий показатель.

Глава КНР Си Цзиньпин заявлял, что Китай к 2060 году намерен достичь углеродно-нейтрального статуса, писало агентство Bloomberg.

Теги: Китай, климат, электроэнергия, КНР, энергобезопасность
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