Китай намерен бороться с абортами на фоне рекордного сокращения рождаемости

Так, комитет в целях "оптимизации политики рождаемости и содействия долгосрочному и сбалансированному развитию населения" предложил создать специальные медучреждения, которые будут оказывать помощь матерям и детям, улучшать условия по проведению родов в больницах и оказанию медицинской помощи детям.
Для поощрения рождаемости власти планируют оказывать семьям с детьми поддержку в разных сферах: налогообложение, страхование, образование, кредитование покупки жилья. Также местные органы власти должны будут расширить сферу услуг по уходу за младенцами и создать рабочие места, удобные для семей с детьми, сообщает сайт комитета.
Кроме того, власти Китая намерены повысить качество профилактики и лечения бесплодия, сделать услуги по искусственному оплодотворению более доступными, а также усилить "просвещение и услуги в области репродуктивного здоровья для предотвращения прерывания нежелательной беременности и сокращения числа абортов, которые не являются необходимыми с медицинской точки зрения".
С конца 1970-х годов в Китае действовала программа "Одна семья – один ребенок", которая запрещала семьям иметь больше одного ребенка с редкими исключениями.
В 2013 году в стране было впервые зафиксировано сокращение количества работоспособного население, и власти КНР начали смягчать ограничения с 1 января 2016 года.
Однако, отмечает агентство Reuters, рождаемость в Китае продолжает падать. Так, в 2021 году коэффициент рождаемости в КНР был одним из самых низких в мире. В 2022 году показатель рождаемости в стране может впервые упасть ниже 10 млн детей в год (в 2021 году в Китае родилось 10,6 млн младенцев, в 2020-м – около 11,7 млн).