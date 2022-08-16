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Китай намерен бороться с абортами на фоне рекордного сокращения рождаемости

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Китай намерен бороться с сокращением рождаемости
Китай намерен бороться с сокращением рождаемости
Фото: EPA

Китай, где живет около 1,4 млрд человек, намерен проводить "активные меры по поддержке репродуктивного здоровья", среди которых борьба с абортами, которые не необходимы по медицинским показаниям. Об этом говорится в заявлении Госкомитета здравоохранения Китая, опубликованном на сайте ведомства 16 августа.

Так, комитет в целях "оптимизации политики рождаемости и содействия долгосрочному и сбалансированному развитию населения" предложил создать специальные медучреждения, которые будут оказывать помощь матерям и детям, улучшать условия по проведению родов в больницах и оказанию медицинской помощи детям.

Для поощрения рождаемости власти планируют оказывать семьям с детьми поддержку в разных сферах: налогообложение, страхование, образование, кредитование покупки жилья. Также местные органы власти должны будут расширить сферу услуг по уходу за младенцами и создать рабочие места, удобные для семей с детьми, сообщает сайт комитета.

Кроме того, власти Китая намерены повысить качество профилактики и лечения бесплодия, сделать услуги по искусственному оплодотворению более доступными, а также усилить "просвещение и услуги в области репродуктивного здоровья для предотвращения прерывания нежелательной беременности и сокращения числа абортов, которые не являются необходимыми с медицинской точки зрения".

Контекст:

С конца 1970-х годов в Китае действовала программа "Одна семья – один ребенок", которая запрещала семьям иметь больше одного ребенка с редкими исключениями. 

В 2013 году в стране было впервые зафиксировано сокращение количества работоспособного население, и власти КНР начали смягчать ограничения с 1 января 2016 года.

Однако, отмечает агентство Reuters, рождаемость в Китае продолжает падать. Так, в 2021 году коэффициент рождаемости в КНР был одним из самых низких в мире. В 2022 году показатель рождаемости в стране может впервые упасть ниже 10 млн детей в год (в 2021 году в Китае родилось 10,6 млн младенцев, в 2020-м – около 11,7 млн).

Теги: Китай, аборт, КНР, здравоохранение
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