Китай намерен бороться с абортами на фоне рекордного сокращения рождаемости

Так, комитет в целях "оптимизации политики рождаемости и содействия долгосрочному и сбалансированному развитию населения" предложил создать специальные медучреждения, которые будут оказывать помощь матерям и детям, улучшать условия по проведению родов в больницах и оказанию медицинской помощи детям.

Для поощрения рождаемости власти планируют оказывать семьям с детьми поддержку в разных сферах: налогообложение, страхование, образование, кредитование покупки жилья. Также местные органы власти должны будут расширить сферу услуг по уходу за младенцами и создать рабочие места, удобные для семей с детьми, сообщает сайт комитета.

Кроме того, власти Китая намерены повысить качество профилактики и лечения бесплодия, сделать услуги по искусственному оплодотворению более доступными, а также усилить "просвещение и услуги в области репродуктивного здоровья для предотвращения прерывания нежелательной беременности и сокращения числа абортов, которые не являются необходимыми с медицинской точки зрения".