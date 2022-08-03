Жители Канзаса проголосовали за сохранение права на аборт

Агентство Associated Press называет результат голосования неожиданным в том числе потому, что в Канзасе сильна поддержка Республиканской партии, выступающей за ограничение или полный запрет абортов.

Bloomberg уточняет, что голосование оставит в силе решение Верховного суда Канзаса от 2019 года, которое гарантирует право на аборт в соответствии с конституцией штата. Среди прочего, это даст право судам признать недействительным любой запрет на аборты, который потенциально может принять законодательный орган штата, контролируемый республиканцами.