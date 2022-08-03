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Жители Канзаса проголосовали за сохранение права на аборт

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Избиратели Канзаса отказались исключить право на аборт из конституции штата
Избиратели Канзаса отказались исключить право на аборт из конституции штата
Фото: ЕРА

В Канзасе (США) 2 августа прошел референдум по вопросу исключения права на аборт из конституции штата. Согласно данным по результатам обработки 95% бюллетеней, 59% проголосовали за сохранение права на аборт, пишет The New York Times.

Агентство Associated Press называет результат голосования неожиданным в том числе потому, что в Канзасе сильна поддержка Республиканской партии, выступающей за ограничение или полный запрет абортов.

Bloomberg уточняет, что голосование оставит в силе решение Верховного суда Канзаса от 2019 года, которое гарантирует право на аборт в соответствии с конституцией штата. Среди прочего, это даст право судам признать недействительным любой запрет на аборты, который потенциально может принять законодательный орган штата, контролируемый республиканцами.

Контекст:

В июне 2022 года Верховный суд США отменил постановление по делу Ро против Уэйда (Roe v. Wade), действовавшее с 1973 года и устанавливавшее конституционное право на аборты.

Несмотря на массовые акции протеста и критику решения суда со стороны президента США Джо Байдена, уже больше половины штатов полностью запретили или серьезно ограничили право женщин на аборт.

Референдум в Канзасе, где аборты разрешены до 22-й недели беременности, – первое голосование по вопросу абортов. В ноябре такие же плебисциты состоятся в Калифорнии, Кентукки, Монтане и Вермонте, пишет Bloomberg. Повышенное внимание к голосованию в Канзасе также привлечено из-за того, что в соседних штатах – Техасе, Миссури и Арканзасе – уже введены полные запреты на аборт и пациентки все чаще обращаются в клиники Канзаса.

Теги: США, запрет, аборт, Канзас
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