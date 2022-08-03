Жители Канзаса проголосовали за сохранение права на аборт

Агентство Associated Press называет результат голосования неожиданным в том числе потому, что в Канзасе сильна поддержка Республиканской партии, выступающей за ограничение или полный запрет абортов.
Bloomberg уточняет, что голосование оставит в силе решение Верховного суда Канзаса от 2019 года, которое гарантирует право на аборт в соответствии с конституцией штата. Среди прочего, это даст право судам признать недействительным любой запрет на аборты, который потенциально может принять законодательный орган штата, контролируемый республиканцами.
В июне 2022 года Верховный суд США отменил постановление по делу Ро против Уэйда (Roe v. Wade), действовавшее с 1973 года и устанавливавшее конституционное право на аборты.
Несмотря на массовые акции протеста и критику решения суда со стороны президента США Джо Байдена, уже больше половины штатов полностью запретили или серьезно ограничили право женщин на аборт.
Референдум в Канзасе, где аборты разрешены до 22-й недели беременности, – первое голосование по вопросу абортов. В ноябре такие же плебисциты состоятся в Калифорнии, Кентукки, Монтане и Вермонте, пишет Bloomberg. Повышенное внимание к голосованию в Канзасе также привлечено из-за того, что в соседних штатах – Техасе, Миссури и Арканзасе – уже введены полные запреты на аборт и пациентки все чаще обращаются в клиники Канзаса.