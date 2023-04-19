Китай создал в Нью-Йорке подпольный "полицейский участок" для охоты на диссидентов

Двое задержанных – 61-летний Лу Цзяньван из Бронкса и 59-летний Чэнь Цзиньпин из Манхэттена. Они обвиняются в сговоре с целью действовать в качестве агентов правительства КНР, а также в препятствовании правосудию.
По данным минюста США, обвиняемые вместе работали над созданием первого секретного "полицейского участка" в США от имени отделения МОБ в Фучжоу. Этот полицейский участок, который закрылся осенью 2022 года после того, как его сотрудники узнали о расследовании ФБР, занимал один из этажей офисного здания в китайском квартале Манхэттена. Лу Цзяньван и Чэнь Цзиньпин помогали открывать и управлять подпольным полицейским участком.
В минюсте говорят, что такие полицейские участки Китай использует для наблюдения и запугивания диссидентов и тех, кто критикует правительство КНР.
В тот же день минюст сообщил, что федеральный суд Бруклина обвинил 40 офицеров национальной полиции Китая и двух сотрудников Управления киберпространства Китая в транснациональных схемах репрессий против жителей США.
По данным следствия, обвиняемые создали и использовали поддельные учетные записи в социальных сетях для преследования и запугивания диссидентов КНР, проживающих за границей. Также они распространяли официальную правительственную пропаганду и нарративы КНР, чтобы противостоять продемократическим выступлениям китайских диссидентов.
Выяснилось, что обвиняемые пытались завербовать граждан США, чтобы они действовали в качестве невольных агентов правительства КНР, распространяя пропаганду или нарративы правительства КНР.
Предполагается, что обвиняемые в этих схемах проживают в КНР или где-либо еще в Азии и остаются на свободе.
Как отмечает агентство Associated Press, такие "полицейские участки" КНР есть также в Северной Америке, Европе и других странах, где китайские общины включают критиков Коммунистической партии, имеющих семейные или деловые контакты в Китае. Китай отрицает, что это именно полицейские участки, говоря, что они существуют в основном для предоставления услуг гражданам, таких как продление водительских прав.
Всего по миру насчитывается более 100 таких участков. Некоторые базируются в посольствах, в то время как другие работают в коммерческих центрах, часто посещаемых членами китайской диаспоры.