Китай создал в Нью-Йорке подпольный "полицейский участок" для охоты на диссидентов

В США более 40 китайских правоохранителей обвинили в транснациональных схемах репрессий против жителей Штатов Фото: depositphotos.com

Двое задержанных – 61-летний Лу Цзяньван из Бронкса и 59-летний Чэнь Цзиньпин из Манхэттена. Они обвиняются в сговоре с целью действовать в качестве агентов правительства КНР, а также в препятствовании правосудию.

По данным минюста США, обвиняемые вместе работали над созданием первого секретного "полицейского участка" в США от имени отделения МОБ в Фучжоу. Этот полицейский участок, который закрылся осенью 2022 года после того, как его сотрудники узнали о расследовании ФБР, занимал один из этажей офисного здания в китайском квартале Манхэттена. Лу Цзяньван и Чэнь Цзиньпин помогали открывать и управлять подпольным полицейским участком.

В минюсте говорят, что такие полицейские участки Китай использует для наблюдения и запугивания диссидентов и тех, кто критикует правительство КНР.

В тот же день минюст сообщил, что федеральный суд Бруклина обвинил 40 офицеров национальной полиции Китая и двух сотрудников Управления киберпространства Китая в транснациональных схемах репрессий против жителей США.

По данным следствия, обвиняемые создали и использовали поддельные учетные записи в социальных сетях для преследования и запугивания диссидентов КНР, проживающих за границей. Также они распространяли официальную правительственную пропаганду и нарративы КНР, чтобы противостоять продемократическим выступлениям китайских диссидентов.

Выяснилось, что обвиняемые пытались завербовать граждан США, чтобы они действовали в качестве невольных агентов правительства КНР, распространяя пропаганду или нарративы правительства КНР.

Предполагается, что обвиняемые в этих схемах проживают в КНР или где-либо еще в Азии и остаются на свободе.