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Китай создал в Нью-Йорке подпольный "полицейский участок" для охоты на диссидентов

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В США более 40 китайских правоохранителей обвинили в транснациональных схемах репрессий против жителей Штатов
В США более 40 китайских правоохранителей обвинили в транснациональных схемах репрессий против жителей Штатов
Фото: depositphotos.com

Полиция Нью-Йорка задержала двух мужчин по подозрению в создании секретного "полицейского участка" для сбора информации о противниках правящей Коммунистической партии Китая. Об этом 17 апреля сообщило министерство юстиции США.

Двое задержанных – 61-летний Лу Цзяньван из Бронкса и 59-летний Чэнь Цзиньпин из Манхэттена. Они обвиняются в сговоре с целью действовать в качестве агентов правительства КНР,  а также в препятствовании правосудию.

По данным минюста США, обвиняемые вместе работали над созданием первого секретного "полицейского участка" в США от имени отделения МОБ в Фучжоу. Этот полицейский участок, который закрылся осенью 2022 года после того, как его сотрудники узнали о расследовании ФБР, занимал один из этажей офисного здания в китайском квартале Манхэттена. Лу Цзяньван и Чэнь Цзиньпин помогали открывать и управлять подпольным полицейским участком.

В минюсте говорят, что такие полицейские участки Китай использует для наблюдения и запугивания диссидентов и тех, кто критикует правительство КНР.

В тот же день минюст сообщил, что федеральный суд Бруклина обвинил 40 офицеров национальной полиции Китая и двух сотрудников Управления киберпространства Китая в транснациональных схемах репрессий против жителей США.

По данным следствия, обвиняемые создали и использовали поддельные учетные записи в социальных сетях для преследования и запугивания диссидентов КНР, проживающих за границей. Также они распространяли официальную правительственную пропаганду и нарративы КНР, чтобы противостоять продемократическим выступлениям китайских диссидентов.

Выяснилось, что обвиняемые пытались завербовать граждан США, чтобы они действовали в качестве невольных агентов правительства КНР, распространяя пропаганду или нарративы правительства КНР. 

Предполагается, что обвиняемые в этих схемах проживают в КНР или где-либо еще в Азии и остаются на свободе.

Контекст:

Как отмечает агентство Associated Press, такие "полицейские участки" КНР есть также в Северной Америке, Европе и других странах, где китайские общины включают критиков Коммунистической партии, имеющих семейные или деловые контакты в Китае. Китай отрицает, что это именно полицейские участки, говоря, что они существуют в основном для предоставления услуг гражданам, таких как продление водительских прав.

Всего по миру насчитывается более 100 таких участков. Некоторые базируются в посольствах, в то время как другие работают в коммерческих центрах, часто посещаемых членами китайской диаспоры.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, преследования, Министерство юстиции, полиция, пропаганда, Нью-Йорк, ФБР, следствие, репрессии, КНР, Минюст, расследование, полицейский, подозрение, суд
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