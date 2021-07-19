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Китай вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования

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Ракета-носитель со спутниками стартовала с космодрома Сичан в провинции Сычуань (иллюстративное фото)
Ракета-носитель со спутниками стартовала с космодрома Сичан в провинции Сычуань (иллюстративное фото)
Фото: EPA

В понедельник, 19 июля, при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2В" ("Великий поход-2В") Китай успешно вывел на орбиту десятую группу спутников дистанционного зондирования, принадлежащих семейству Yaogan 30. Об этом сообщает Синьхуа.

Ракета-носитель со спутниками стартовала с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая в 08.19 по пекинскому времени (03.19 по Киеву).

При помощи ракеты-носителя был также выведен на орбиту спутник "Тяньци-15". Это 380-й полет ракет-носителей серии "Чанчжэн".

Официально эти спутники предназначены для научных экспериментов, изучения Земли, борьбы за урожай и предсказания бедствий. Однако Nasa Space Flight отмечает, что они предназначены для военной разведки, аналогичной американской системе наблюдения за океаном NOSS, используемой ВМС США.

Теги: Китай, космос, спутник
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