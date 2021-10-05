КНДР вновь открыла горячую линию с Южной Кореей, чтобы наладить отношения

Восстановление горячей линии последовало за заявлением лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что он готов восстановить связь Фото: EPA

Такой шаг КНДР сделала через несколько дней после того, как лидер страны Ким Чен Ын заявил, что готов восстановить связь. Вместе с тем Пхеньян также заявил, что восстановление их отношений зависит от "позиции властей Южной Кореи".

4 октября министерство объединения Южной Кореи заявило, что официальные лица из обеих Корей обменялись первым телефонным звонком с августа.

В ведомстве заявили, что с "восстановлением коммуникационной линии "Юг – Север" была создана основа для восстановления межкорейских отношений".