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Северокорейский дипломат бежал в Южную Корею ради будущего своих детей – СМИ

Возглавлявший дипломатическую миссию Северной Кореи в Кувейте Рю Хен У сбежал из своей страны вместе с семьей, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на собственный источник.

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Северная и Южная Корея формально находятся в состоянии войны
Северная и Южная Корея формально находятся в состоянии войны
Фото: ЕРА

Северокорейский дипломат Рю Хен У, который занимал пост поверенного в делах посольства страны в Кувейте, сбежал в Южную Корею. Об этом пишет агентство Yonhap 25 января со ссылкой на информированный источник.

Рю Хен У возглавлял дипломатическую миссию в Кувейте после того, как из-за резолюции ООН выслали посла Со Чан Сика. Дипломат бежал вместе со своей семьей. Другие детали произошедшего пока неизвестны.

Сообщается, что дипломат бежал ради будущего своих детей. Представитель национального разведывательного управления Северной Кореи отказался комментировать бегство Рю Хен У.

Агентство со ссылкой на местные СМИ отмечает, что Рю Хен У мог эмигрировать в Южную Корею в сентябре 2019 года, спустя два месяца после аналогичного поступка северокорейского посла в Италии Чо Сон Гиля.

Yonhap уточняет, что некоторые издания называли Рю Хен У зятем бывшего главы бюро 39 ЦК Трудовой партии Кореи Чона Иль-чуна, якобы отвечающего за секретный фонд лидеров КНДР и закупку предметов роскоши. 

КНДР 9 июня прошлого года заявила о разрыве связей с Южной Кореей. Поводом для решения официального Пхеньяна разорвать все связи с Сеулом послужила отправка южнокорейскими активистами в Северную Корею агитационных листовок.

Формально Северная и Южная Корея до сих пор находятся в состоянии войны – после событий 1950–1953 годов страны так и не подписали мирное соглашение.

С 2018 года отношения между двумя Кореями несколько улучшились. По итогам переговоров в Пхеньяне в сентябре 2018 года главы Южной и Северной Кореи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали соглашение, предполагавшее снижение напряженности на полуострове.

Теги: КНДР, Ким Чен Ын, Южная Корея, посольство, Пхеньян, Кувейт, дипломаты, Мун Чжэ Ин
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