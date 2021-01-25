Северокорейский дипломат бежал в Южную Корею ради будущего своих детей – СМИ

Возглавлявший дипломатическую миссию Северной Кореи в Кувейте Рю Хен У сбежал из своей страны вместе с семьей, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на собственный источник.

Северокорейский дипломат Рю Хен У, который занимал пост поверенного в делах посольства страны в Кувейте, сбежал в Южную Корею. Об этом пишет агентство Yonhap 25 января со ссылкой на информированный источник.

Рю Хен У возглавлял дипломатическую миссию в Кувейте после того, как из-за резолюции ООН выслали посла Со Чан Сика. Дипломат бежал вместе со своей семьей. Другие детали произошедшего пока неизвестны.

Сообщается, что дипломат бежал ради будущего своих детей. Представитель национального разведывательного управления Северной Кореи отказался комментировать бегство Рю Хен У.

Агентство со ссылкой на местные СМИ отмечает, что Рю Хен У мог эмигрировать в Южную Корею в сентябре 2019 года, спустя два месяца после аналогичного поступка северокорейского посла в Италии Чо Сон Гиля.

Yonhap уточняет, что некоторые издания называли Рю Хен У зятем бывшего главы бюро 39 ЦК Трудовой партии Кореи Чона Иль-чуна, якобы отвечающего за секретный фонд лидеров КНДР и закупку предметов роскоши.