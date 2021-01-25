КНДР запретила своим гражданам разговаривать на южнокорейском сленге – СМИ

В Северной Корее приняли "Закон о ликвидации реакционной мысли и культуры", который запрещает гражданам использовать южнокорейский сленг. В стране созданы специальные патрули, которые могут проверить у прохожих, нет ли в их переписках на смартфоне южнокорейских выражений, сообщает издание Rimjingang.

В Северной Корее в начале декабря запретили использование в речи южнокорейского сленга. Об этом сообщает издание Rimjingang.

Официально текст запрета не обнародован, но Rimjingang заявляет, что получило его в свое распоряжение. Из документа следует, что 4 декабря прошлого года в КНДР приняли "Закон о ликвидации реакционной мысли и культуры", который, среди прочего, запрещает южнокорейский сленг.

В документе лидер КНДР Ким Чен Ын критикует использование "марионеточных" слов. В частности, он выразил недовольство, что молодежь КНДР использует слова oppa (старший брат) и dong-saeng (младшая сестра, брат), но не в значении кровных родственников, а на обозначение близких друзей, как делают в Южной Корее.

Rimjingang отмечает, что под "марионеткой" в своем заявлении Ким Чен Ын имеет в виду саму Южную Корею, которую считает "марионеткой США".

Также издание заявляет, что в КНДР есть специальные патрули, которые могут потребовать на улице у прохожих их смартфон и проверить, нет ли в переписках южнокорейских выражений. Если такие найдутся, то его могут заподозрить в просмотре южнокорейских сериалов и вызвать на допрос.

The Times подчеркивает, что помимо сленга, принятый закон запрещает южнокорейские книги, музыку, фильмы и телевидение. Тех, кто потребляет контент из Южной Кореи, могут осудить на 15 лет.