Король Испании заразился COVID-19

"Мои пожелания скорейшего выздоровления королю Фелипе VI. Я надеюсь, что симптомы легкие и вы сможете вернуться к нормальной жизни в ближайшее время. Сохраняя благоразумие перед лицом COVID-19 и проявляя ответственность, мы скоро преодолеем эту пандемию", – написал он.

Mis deseos de una pronta recuperación para S.M. el Rey, Felipe VI. Espero que los síntomas sean leves y pueda recuperar pronto la normalidad.



Manteniendo la prudencia frente al #COVID19 y siendo responsables superaremos pronto esta pandemia. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 9, 2022

El Pais со ссылкой на пресс-службу королевской семьи сообщило, что король сдал тест утром 9 февраля после того, как ночью у него появились легкие симптомы заболевания. Фелипе VI будет оставаться на самоизоляции семь дней.

У королевы Летиции и инфанты Софии нет симптомов заболевания, пишет издание. Их состояние будут мониторить в соответствии с установленными правилами.