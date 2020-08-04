Бывший король Испании сбежал в Доминиканскую Республику после обвинений в коррупции – СМИ

Из-за обвинений в отмывании денег и налоговом мошенничестве экс-король Испании Хуан Карлос I принял решение покинуть страну и сейчас, по информации журналистов издания ABC, находится в Доминиканской Республике.

Бывший король Испании Хуан Карлос I, принявший решение покинуть страну из-за обвинений в коррупции, уже находится в Доминиканской Республике. Об этом 4 августа сообщило издание ABC.

Как пишут журналисты, бывший монарх еще в выходные, 29–30 июля, направился в муниципалитет Саншеншо в регионе Галисия, а оттуда – в португальский город Порту. После этого он сел на самолет до столицы Доминиканской Республики Санто-Доминго.

Несмотря на отсутствие судебного разбирательства в отношении Хуана Карлоса I, его адвокат заявил, что тот в любой момент находится на связи с прокуратурой для любых процедур или действий.

Расследование по статьям об отмывании денег и налоговом мошенничестве прокуратура Испании начала в июне 2020 года.

Бывшая подруга Хуана Карлоса, владелица багамской компании Solare Коринна Ларсен дала показания о том, что в 2012 году тогдашний правящий испанский монарх перевел на ее счета $65 млн, вероятно, полученные от короля Саудовской Аравии Абдаллы. Предполагается, что Хуан Карлос через два фонда управлял средствами, имеющими непрозрачное происхождение.

В марте 2020 года король Испании Фелипе VI получил письмо от британской юридической фирмы Kobre & Kim. В нем сообщалось, что в случае смерти Хуана Карлоса его сын получит статус бенефициара офшорного фонда Lucum Foundation. Фелипе VI заявил об отказе унаследовать "любые активы, инвестиции или финансовые структуры, происхождение которых не соответствует критериям законности".

Он также объявил о намерении лишить своего отца годового пособия в размере €194 232, которое выделялось из государственного бюджета.