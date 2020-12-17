Король Швеции признал неэффективной стратегию борьбы страны с COVID-19. В стране умерло более 7,8 тыс. человек

Король Швеции Карл XVI Густав рассказал, что в Швеции "много погибших, и это ужасно". По данным американского Университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии в стране от COVID-19 умерло 7893 человек.

Король Швеции Карл XVI Густав заявил, что Стратегия Швеции по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 провалилась. Об этом он рассказал в эфире телеканала SVT.

"Я думаю, что мы потерпели неудачу. У нас много погибших, и это ужасно", – заявил он.

Граждане, которые не смогли попрощаться с погибшими родственниками пережили "тяжелый и травмирующий опыт", отметил он.

На вопрос боится ли он заразиться коронавирусом, Густав заявил, что в последнее время COVID-19 "подбирается все ближе, и это явно не то, чего ты хотелось бы".

По состоянию на 17 декабря от COVID-19 в Швеции умерло 7893 человек, тогда как в соседних Дании, Финляндии и Норвегии, которые ввели обязательный масочный режим и ограничили массовые мероприятия еще весной, жертв эпидемии в 8–20 раз меньше (992, 484 и 404 умерших соответственно).

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии в Швеции коронавирусом заразилось более 357 тыс. человек – в 3–10 раз больше, чем в соседних скандинавских странах.

В конце ноября – начале декабря в Швеции решили ограничить массовые мероприятия (запрещены собрания более восьми человек), закрыть кинотеатры и другие развлекательные заведения. 7 декабря в стране закрылись средние школы.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл в ноябре заявлял, что осенняя вспышка COVID-19 доказала, что у шведов "нет признаков" коллективного иммунитета. Общаться с журналистами WSJ в декабре он отказался.