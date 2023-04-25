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Космический зонд из ОАЭ получил уникальное фото спутника Марса

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Спутник Марса сфотографировали с очень близкого расстояния
Спутник Марса сфотографировали с очень близкого расстояния
Фото: space.gov.ae

Зонд Hope Probe прислал самые четкие на данный момент снимки одного из двух спутников Марса Деймоса. Об этом пишет Space 25 апреля.

Отмечается, что снимки были сделаны на расстоянии всего 100 км от Деймоса – это самое близкое расстояние, с которого его когда-либо фотографировали.

"Эти изображения и наблюдения представляют собой значительный шаг вперед в наших знаниях о Деймосе, его атмосфере, составе, происхождении и о том, что это означает для нашего понимания Марса в более широком смысле", – заявили в космическом агентстве ОАЭ.

Отмечается, что то, как появился Деймос и второй маленький марсианский спутник Фобос, оставалось загадкой с момента их открытия в 1877 году. 

Снимком поделился в Twitter шейх ОАЭ Мохаммед. Он написал, что исследования зонда, возможно, опровергнут теорию о том, что спутники Марса были захвачены им из космоса, и докажет, что они изначально были его частью и отделились от планеты.

Контекст:

Марс – четвертая планета по удаленности от Солнца. По оценкам исследователей, он является на сегодняшний день самой изученной, после Земли, планетой Солнечной системы.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: космос, Марс, ОАЭ, спутник, фото
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