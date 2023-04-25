Космический зонд из ОАЭ получил уникальное фото спутника Марса

Отмечается, что снимки были сделаны на расстоянии всего 100 км от Деймоса – это самое близкое расстояние, с которого его когда-либо фотографировали.
"Эти изображения и наблюдения представляют собой значительный шаг вперед в наших знаниях о Деймосе, его атмосфере, составе, происхождении и о том, что это означает для нашего понимания Марса в более широком смысле", – заявили в космическом агентстве ОАЭ.
Отмечается, что то, как появился Деймос и второй маленький марсианский спутник Фобос, оставалось загадкой с момента их открытия в 1877 году.
Снимком поделился в Twitter шейх ОАЭ Мохаммед. Он написал, что исследования зонда, возможно, опровергнут теорию о том, что спутники Марса были захвачены им из космоса, и докажет, что они изначально были его частью и отделились от планеты.
* * * * … * * * * " * * " * * * * * * * * " * " .. * * * * * * * * …— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 24, 2023
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Марс – четвертая планета по удаленности от Солнца. По оценкам исследователей, он является на сегодняшний день самой изученной, после Земли, планетой Солнечной системы.