Космический зонд из ОАЭ получил уникальное фото спутника Марса

Отмечается, что снимки были сделаны на расстоянии всего 100 км от Деймоса – это самое близкое расстояние, с которого его когда-либо фотографировали.

"Эти изображения и наблюдения представляют собой значительный шаг вперед в наших знаниях о Деймосе, его атмосфере, составе, происхождении и о том, что это означает для нашего понимания Марса в более широком смысле", – заявили в космическом агентстве ОАЭ.

Отмечается, что то, как появился Деймос и второй маленький марсианский спутник Фобос, оставалось загадкой с момента их открытия в 1877 году.

Снимком поделился в Twitter шейх ОАЭ Мохаммед. Он написал, что исследования зонда, возможно, опровергнут теорию о том, что спутники Марса были захвачены им из космоса, и докажет, что они изначально были его частью и отделились от планеты.