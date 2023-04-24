Аппарат Perseverance осмотрел кратер внутри кратера на Марсе и намерен исследовать "еще несколько загадок"

Об этом 20 апреля сообщили на сайте Perseverance.

"Мне удалось осмотреть Бельву, кратер внутри кратера. Он имеет ширину около 0,6 мили (1 км) и расположен на вершине веера отложений, которые давным-давно река принесла в гораздо больший кратер Езеро. Я хочу разгадать несколько загадок, прежде чем отправиться дальше", – говорится в сообщении аппарата в Twitter.

Кратер Бельва. Фото: NASA's Perseverance Mars Rover / Twitter

Кратер Езеро, на фото отмечено место нахождение марсохода (рядом с кратером Бельва). Скриншот: mars.nasa.gov

По наблюдениям Perseverance, кратер Бельва мельче, чем ожидалось, поэтому ученые говорят, что у него "интересное соотношение глубины и диаметра по сравнению с другими марсианскими кратерами".

"Стены кратера также кажутся нарушенными. Заполнен ли кратер или его края были выветрены? Были ли стены кратера разрушены водой или льдом? Наша научная группа надеется ответить на эти вопросы, рассмотрев стены кратера с нашей точки обзора", – сказано в сообщении.

Согласно релизу, марсоход во время своего путешествия по верхней дельте кратера в последние дни видел "много интересных камней", среди них бугристая скала, которую ученые назвали Черничный остров.

На этом снимке изображен Черничный остров. Фото: mars.nasa.gov

Они предполагают, что это может быть осадочная порода и камень, вероятно, сформировался при ударе, в результате которого возник сам кратер Бельва.

Команда Perseverance намерена проанализировать собранные аппаратом данные, чтобы помочь понять разнообразие пород на верхнем веере кратера Езеро.

New view: I’m getting a peek into Belva, a crater within a crater. It’s * 0.6 miles (1 km) wide, and sits on top of this fan of sediments that a river carried into the much bigger Jezero Crater long ago. A few mysteries to explore here before I roll on: https://t.co/jAJIFN5wUU pic.twitter.com/U9ob0merdP — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 20, 2023