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Аппарат Perseverance осмотрел кратер внутри кратера на Марсе и намерен исследовать "еще несколько загадок"

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Perseverance сфотографировал кратер Бельва, находящийся в верхней части кратера Езеро
Perseverance сфотографировал кратер Бельва, находящийся в верхней части кратера Езеро
Фото: NASA's Perseverance Mars Rover / Twitter

Марсоход Perseverance, который исследует кратер Езеро на Марсе, продолжает двигаться по верхней части так называемого веера кратера и обнаружил там еще один – Бельву.

Об этом 20 апреля сообщили на сайте Perseverance.

"Мне удалось осмотреть Бельву, кратер внутри кратера. Он имеет ширину около 0,6 мили (1 км) и расположен на вершине веера отложений, которые давным-давно река принесла в гораздо больший кратер Езеро. Я хочу разгадать несколько загадок, прежде чем отправиться дальше", – говорится в сообщении аппарата в Twitter. 

Кратер Бельва. Фото: NASA's Perseverance Mars Rover / Twitter
Кратер Бельва. Фото: NASA's Perseverance Mars Rover / Twitter

Скриншот: mars.nasa.gov
Кратер Езеро, на фото отмечено место нахождение марсохода (рядом с кратером Бельва). Скриншот: mars.nasa.gov

По наблюдениям Perseverance, кратер Бельва мельче, чем ожидалось, поэтому ученые говорят, что у него "интересное соотношение глубины и диаметра по сравнению с другими марсианскими кратерами". 

"Стены кратера также кажутся нарушенными. Заполнен ли кратер или его края были выветрены? Были ли стены кратера разрушены водой или льдом? Наша научная группа надеется ответить на эти вопросы, рассмотрев стены кратера с нашей точки обзора", – сказано в сообщении.

Согласно релизу, марсоход во время своего путешествия по верхней дельте кратера в последние дни видел "много интересных камней", среди них бугристая скала, которую ученые назвали Черничный остров.

На этом снимке изображен "Черничный остров". Фото: mars.nasa.gov
На этом снимке изображен Черничный остров. Фото: mars.nasa.gov

Они предполагают, что это может быть осадочная порода и камень, вероятно, сформировался при ударе, в результате которого возник сам кратер Бельва.

Команда Perseverance намерена проанализировать собранные аппаратом данные, чтобы помочь понять разнообразие пород на верхнем веере кратера Езеро.

Контекст:

Марсоход NASA Perseverance ("Настойчивость") покинул Землю 30 июля 2020 года. 18 февраля 2021 года он успешно сел на поверхность Марса.

Аппарат прислал на Землю фотографии Красной планеты, в том числе цветные, и аудиозаписи с поверхности планеты. В сентябре он впервые успешно взял образцы марсианского грунта.

Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход исследует геологию планеты и климат, проложит путь для изучения Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита.

Позднее NASA в сотрудничестве с Европейским космическим агентством отправит космический корабль на Марс, чтобы собрать запечатанные образцы с поверхности и вернуть их на Землю для углубленного анализа.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: космос, Марс, NASA, Perseverance, марсоход
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