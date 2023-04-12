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Полет на Марс. Четыре человека год проживут в среде Красной планеты, напечатанной на 3D-принтере. Видео

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Для экипажа смоделировали условия Марса в Техасе
Для экипажа смоделировали условия Марса в Техасе
Скриншот: Reuters / YouTube

В июне в Техасе стартует очередной этап подготовки полета человека на Марс, в рамках которого четыре добровольца – члена экипажа проведут год взаперти в условиях, симулирующих марсианские.

Об этом 12 апреля сообщила The Guardian

Четыре добровольца будут жить в напечатанном на 3D-принтере боксе, в котором воссозданы условия Марса. Жилой блок установлен в центре NASA в Техасе, там смоделировали структуры поверхности планеты и марсианского грунта.

Как говорится в репортаже The Guardian, "под ботинками членов экипажа скрипит красный песок, вдали, на марсианском горизонте, высится скалистый горный хребет, а тонкий слой красной пыли покрывает солнечные батареи и оборудование, необходимое для годичной миссии". 

Условия для исследования пытались сделать как можно более реалистичными, чтобы изучить влияние, которое год в изоляции с ограниченными ресурсами оказывает на здоровье человека, рассказали в агентстве. 

Члены экипажа должны будут в течение года жить в изоляции, у них будет ограниченное количество питьевой воды, им нужно будет выращивать зелень и овощи в напечатанной среде, добавляет Reuters. Планируется, что будет оцениваться их психологическое состояние и социальная динамика. 

Как рассказала руководитель лаборатории поведенческого здоровья и работоспособности NASA Сюзанна Белл, помимо изоляции и ограниченного пространства, а также большого расстояния, у экипажа будут такие факторы, как умение ладить друг с другом.

"Когда вы находитесь в маленькой среде обитания с тремя другими людьми, со временем это может вас утомить", – отметила она. 

Миссию на Марс планируют отправить в 2030-х годах, полет может продлиться девять месяцев в один конец, а на поверхности планеты астронавты могут провести 2,5 года, прежде чем отправятся в путь обратно на Землю, говорят в NASA. 

ВИДЕО
Видео: Reuters / YouTube
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Марс, наука, NASA, Техас, астронавты, экипаж
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