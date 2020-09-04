Крупнейший бордель Европы Pascha разорился из-за коронавируса

Управляющий немецким борделем Pascha Армин Лобшайд заявил, что подал заявление о банкротстве в местный суд. По его словам, бордель потратил все деньги за пять месяцев карантина.

Крупнейший бордель Европы Pascha в немецком Кельне обанкротился из-за карантина в связи с пандемией коронавируса, сообщило 3 сентября немецкое издание Express.

В 10-этажном кельнском доме терпимости Pascha работало 120 секс-работниц и 60 человек персонала, включая охрану, массажистов, поваров, парикмахеров, электриков и уборщиков.

Теперь в здании живут лишь две девушки, поскольку у них нет никакого жилья, а снимать квартиру им не по карману, пишет издание.

Управляющий борделем Pascha Армин Лобшайд заявил, что подал заявление о банкротстве в местный суд.

Он пояснил, что бордель израсходовал все деньги за пять месяцев карантина, на фоне эпидемии правительство запретило секс-услуги.

Лобшайд подчеркнул, что мог бы избежать процедуры банкротства, если бы власти гарантировали возобновление работы в ближайшее время. Управляющий добавил, что, несмотря на запреты, секс-работницы все же продолжают работать, но делают это "нелегально и в худших условиях, чем в борделе Pascha".

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных коронавирусом в мире по состоянию на вечер 4 сентября превысило 26,3 млн, из них более 17,5 млн вылечились, а 870,1 тыс. умерли. В Германии COVID-19 заразилось почти 250 тыс. человек. Выздоровело 222 тыс. больных, умерло от COVID-19 более 9,3 тыс.