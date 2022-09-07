Кулеба пообщался с новым министром иностранных дел Великобритании

"Провел разговор с британским коллегой Джеймсом Клеверли. Мы разделяем единственную цель: Украина должна победить. Будем активно работать вместе над убеждением в этом остального мира – особенно тех, кто еще сомневается. Это первый телефонный разговор моего коллеги, и этот факт говорит сам за себя", – написал Кулеба.

Провів розмову з британським колегою Джеймсом Клеверлі. Ми поділяємо єдину мету: Україна має перемогти. Будемо активно працювати разом над переконанням у цьому решти світу — особливо тих, хто ще має сумніви. Це перша телефонна розмова мого колеги, і цей факт говорить сам за себе. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 7, 2022



