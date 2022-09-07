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Кулеба пообщался с новым министром иностранных дел Великобритании

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Джеймс Клеверли новый глава МИД Великобритании
Джеймс Клеверли – новый глава МИД Великобритании
Фото: EPA

Новый министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли свой первый телефонный разговор на посту провел с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Об этом глава МИД Украины 7 сентября сообщил в Twitter.

"Провел разговор с британским коллегой Джеймсом Клеверли. Мы разделяем единственную цель: Украина должна победить. Будем активно работать вместе над убеждением в этом остального мира  особенно тех, кто еще сомневается. Это первый телефонный разговор моего коллеги, и этот факт говорит сам за себя", – написал Кулеба.


Контекст:

6 сентября новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о назначении ключевых министров своего правительства. Главой МИД стал Клеверли, ранее два года работавший во внешнеполитическом ведомстве. Он также был министром образования в правительстве Бориса Джонсона.

Теги: Украина, Великобритания, МИД Украины, правительство, Дмитрий Кулеба, премьеры, премьер-министр, Лиз Трасс, Джеймс Клеверли
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