Культовое изображение "пушистого пончика" стало четче. Искусственный интеллект улучшил первое в мире фото черной дыры

Это уже улучшенный снимок, ученые назвали его "тонким пончиком" Фото: noirlab.edu

Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба американского научно-исследовательского центра NOIRLab, сотрудник которого входит в группу исследователей.

Речь о первом в мире снимке черной дыры, уточнили авторы релиза. Его сделали в 2017 году с помощью телескопа из проекта Event Horizon (EHT).

"Культовое изображение сверхмассивной черной дыры в центре M87, которую иногда называют "пушистым оранжевым пончиком", получило свое первое официальное обновление с помощью машинного обучения. Новое изображение еще больше раскрывает центральную область, которая больше и темнее, окруженную ярким аккрецирующим газом в форме "тощего пончика", – добавил пресс-центр Института перспективных исследований в Принстоне, сотрудница которого тоже принимала участие в исследовании.

Фото: noirlab.edu

PRIMO разработали участники проекта EHT Лия Медейрос (Институт перспективных исследований), Димитриос Псалтис (Технологический институт Джорджии), Тод Лауэр (NOIRLab) и Фериал Озель (Технологический институт Джорджии).

Как сказал Лауэр, их программа – это новый подход к сложной задаче построения изображений по данным наблюдений EHT.

"Это может иметь важные последствия для интерферометрии, которая играет важную роль в различных областях – от экзопланет до медицины", – добавил он.

Как говорится в релизе NOIRLab, в 2017 году коллаборация EHT использовала сеть из семи радиотелескопов в разных точках мира для создания виртуального телескопа размером с Землю и с мощностью и разрешением, которые позволяют наблюдать "тень" горизонта событий черной дыры.

Этот метод позволил астрономам увидеть удивительно тонкие детали, но ему не хватало возможностей реального телескопа размером с Землю, что оставляло пробелы в данных. С помощью PRIMO эти пробелы в данных заполнили.

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