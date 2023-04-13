"Простая задача для ребенка, но удивительно сложная для робота". В Британии роботизированную руку научили брать предметы, не роняя и не ломая их

Об этом пресс-служба университета сообщила 12 апреля.

В релизе говорится, что мягкая роботизированная рука – недорогая и энергоэффективная (ее напечатали на 3D-принтере). Она не может двигать пальцами, но при этом умеет захватывать и удерживать предметы только с помощью движений запястья и используя информацию датчиков на ее "коже".

Тактильные датчики дают роботизированной руке представление о том, насколько хорошо происходит захват, поэтому робот может понимать, когда предмет начинает соскальзывать, сказано в сообщении.

"Такой тип пассивного движения делает робота намного проще в управлении и намного более энергоэффективным, чем роботы с полностью моторизованными пальцами. По словам исследователей, их адаптируемая конструкция может быть использована при разработке недорогих роботов, способных двигаться более естественно и обучаться захвату широкого спектра объектов", – пояснили в университете.

Воссоздать ловкость человеческой руки очень сложно, и большинство роботов не могут выполнять задачи, с которыми легко справляются дети, отмечается в релизе.

"Например, люди инстинктивно знают, с какой силой нужно брать яйцо, но для робота это сложная задача: слишком большая сила – и яйцо может разбиться, слишком малая – и робот может его уронить. Кроме того, для создания полностью управляемой руки робота с моторами для каждого сустава каждого пальца требуется значительное количество энергии", – сообщили авторы релиза.

Робот учился методом проб и ошибок и узнал, какой способ захвата будет успешным: он тренировался на пластиковых шариках, а потом попытался схватить различные предметы, включая персик, компьютерную мышь и рулон пузырчатой пленки. В ходе этих испытаний рука смогла успешно захватить 11 из 14 объектов.

Видео работы руки пресс-служба университета опубликовала в Facebook.

"Это простая задача для маленького ребенка, но удивительно сложная для робота", – отмечается в ролике, когда роботизированная рука поднимает пластиковый шарик.