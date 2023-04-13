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"Простая задача для ребенка, но удивительно сложная для робота". В Британии роботизированную руку научили брать предметы, не роняя и не ломая их

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Исследователи считают, что их технология поможет при разработке недорогих роботов
Исследователи считают, что их технология поможет при разработке недорогих роботов
Скриншот: University of Cambridge / Facebook

Ученые Кембриджского университета разработали роботизированную руку, которая может захватывать различные предметы и не ронять их.

Об этом пресс-служба университета сообщила 12 апреля. 

В релизе говорится, что мягкая роботизированная рука – недорогая и энергоэффективная (ее напечатали на 3D-принтере). Она не может двигать пальцами, но при этом умеет захватывать и удерживать предметы только с помощью движений запястья и используя информацию датчиков на ее "коже". 

Тактильные датчики дают роботизированной руке представление о том, насколько хорошо происходит захват, поэтому робот может понимать, когда предмет начинает соскальзывать, сказано в сообщении. 

"Такой тип пассивного движения делает робота намного проще в управлении и намного более энергоэффективным, чем роботы с полностью моторизованными пальцами. По словам исследователей, их адаптируемая конструкция может быть использована при разработке недорогих роботов, способных двигаться более естественно и обучаться захвату широкого спектра объектов", – пояснили в университете. 

Воссоздать ловкость человеческой руки очень сложно, и большинство роботов не могут выполнять задачи, с которыми легко справляются дети, отмечается в релизе. 

"Например, люди инстинктивно знают, с какой силой нужно брать яйцо, но для робота это сложная задача: слишком большая сила – и яйцо может разбиться, слишком малая – и робот может его уронить. Кроме того, для создания полностью управляемой руки робота с моторами для каждого сустава каждого пальца требуется значительное количество энергии", – сообщили авторы релиза. 

Робот учился методом проб и ошибок и узнал, какой способ захвата будет успешным: он тренировался на пластиковых шариках, а потом попытался схватить различные предметы, включая персик, компьютерную мышь и рулон пузырчатой пленки. В ходе этих испытаний рука смогла успешно захватить 11 из 14 объектов. 

Видео работы руки пресс-служба университета опубликовала в Facebook. 

"Это простая задача для маленького ребенка, но удивительно сложная для робота", – отмечается в ролике, когда роботизированная рука поднимает пластиковый шарик.

https://www.facebook.com/cambridge.university/videos/1174939956527561/

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Великобритания, наука, дети, робот, Кембридж, руки
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