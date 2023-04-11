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Между ядром и мантией Земли, вероятно, есть затопленное океаническое дно – исследование

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Ученые исследовали структуру Земли при помощи сейсмической съемки
Ученые исследовали структуру Земли при помощи сейсмической съемки
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Американские и британские ученые провели исследование, результаты которого показывают, что между ядром и мантией Земли есть слой, вероятно, являющийся тонким, но плотным затопленным океаническим дном.

Об этом сообщил 5 апреля сайт университета Алабама (изучение проводилось под руководством сотрудников университета), результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.  

Слой между ядром и мантией ученые обнаружили при помощи сейсмической съемки. Они выяснили, что эта зона (ULVZ) плотнее, чем остальная часть глубокой мантии, и замедляет сейсмические волны, которые возникают под поверхностью. 

Такие исследования позволяют получить изображение структуры Земли с самым высоким разрешением, сказала ведущий автор исследования доктор Саманта Хансен. 

"И мы обнаруживаем, что эта структура гораздо сложнее, чем считалось раньше", – отметила она. 

В релизе говорится, что обнаруженный учеными слой "хорошо объясняется бывшим океаническим дном, которое опустилось до границы ядро – мантия". Согласно исследованию, океанический материал перемещается вглубь планеты в местах, где встречаются две литосферные плиты и одна заходит под другую – в зонах субдукции. Такой материал скапливается вдоль границы ядра и мантии и выталкивается медленно текущими породами мантии, пояснили в университете. 

ULVZ можно представить как горы вдоль границы ядра и мантии, высота которых варьируется от менее чем 5 км до более чем 40 км, говорится в релизе. 

"Эти подземные "горы" могут играть важную роль в том, как тепло уходит из ядра – той части планеты, которая питает магнитное поле. Материал со дна древних океанов также может попадать в мантийные плюмы, или горячие точки, которые возвращаются на поверхность в результате извержения вулканов", – добавили авторы сообщения. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: вулкан, наука, ученые, планета, океан
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