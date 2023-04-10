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Ученые нашли доказательства употребления наркотиков людьми бронзового века

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Следы наркотиков нашли в волосах, обнаруженных во время раскопок в пещере в Испании
Следы наркотиков нашли в волосах, обнаруженных во время раскопок в пещере в Испании
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Группа испанских ученых утверждает в своем исследовании, что обнаружила доказательства употребления наркотических веществ людьми в Европе около 3 тыс. лет назад. Результаты исследования опубликовали в журнале Scientific Reports 6 апреля.

В материале говорится, что волосы со следами алкалоидов нашли во время раскопок в пещере Эс-Карриткс на острове Менорка (Испания). Считается, что одна из камер в пещере служила местом ритуального захоронения около 600 лет – до 800 года до нашей эры. Там находились тела более 200 человек. 

Там рядом с останками тел нашли сосуды с прядями волос, покрашенными в красный цвет (ученые считают, что волосы красили после погребения тел).  

Эта находка помогла им исследовать употребление древними людьми наркотических веществ: ученые провели химический анализ волос и обнаружили в останках эфедрин, атропин и скополамин. Предыдущие доказательства употребления наркотических веществ в Европе в доисторические времена основывались на косвенных свидетельствах, таких как появление наркотических растений на художественных изображениях, объясняет ВВС

Как отметили ученые, "еще в эпоху палеолита люди познакомились с непищевыми свойствами некоторых растений".

Некоторые из психоактивных веществ, обнаруженных исследователями, не подходят для облегчения боли, которая могла быть вызвана тяжелыми состояниями, подтвержденными у захороненных в пещере; использование таких веществ – "узкоспециальные знания", которыми обычно владели шаманы, говорится в исследовании. 

По мнению ученых, шаманы "могли контролировать побочные эффекты растительных препаратов", а сами препараты, вероятно, использовались в ритуалах, проводившихся в пещере. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: наука, археология, наркотики, исследование, пещера, волосы
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