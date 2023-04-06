Антарктический ледяной щит может таять быстрее, чем считалось ранее – исследование

Ученые исследовали следы таяния североевропейского ледникового щита (он разрушался около 20 тыс. лет назад), оставшиеся на морском дне – это определенный рисунок, гребни, которые появились, когда ледник формировался и остались целы, когда он отступал.

Самый быстро тающий ледник Антарктики – Поуп. В 2017 году он отступал в среднем на 33 м в день в течение 3,5 месяцев, команда ученых под руководством доктора Кристин Батчелор выяснила, что щита в районе Норвегии отступал со скоростью от 55 до 610 м в день. Самые высокие темпы были там, где морское дно было ровным.

Батчелор добавила, что у исследователей вызывает беспокойство, результат одного из расчетов. "Когда мы провели расчеты, чтобы понять, что необходимо для такого отступления в Антарктиде, мы обнаружили, что есть места, где можно получить подобные толчки отступления даже при тех темпах таяния, которые, как мы знаем, происходят в настоящее время", – сказала она.

Гребни, подобные тем, которые исследовали в районе Норвегии, есть и у Антарктиды, но их масштабы ограничены – площадь исследования в Норвегии больше, поэтому дает более четкое представления о таянии ледников.

Как говорится в материале ВВС, Поуп не относится к числу самых мощных ледников Антарктиды. Но, например, если растает Твейтс – массив льда размером с Великобританию – уровень мирового океана может подняться на полметра.

Для исследования антарктического щита ученые используют спутники, но, сказал профессор Джулиан Даудесвелл, "их записи коротки – всего 40 лет или около того". Поэтому исследователи обращаются к геологическому прошлому: чтобы "узнать, что может быть".