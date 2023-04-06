ГОРДОН
 
 
МИР

Антарктический ледяной щит может таять быстрее, чем считалось ранее – исследование

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Таяние ледников Антарктики может происходить быстрее, считают ученые
Таяние ледников Антарктики может происходить быстрее, считают ученые
Фото: ЕРА

Тающий антарктический ледяной щит может "отступать" гораздо быстрее, чем считалось ранее, к такому выводу пришли британские ученые из университета Нью-Касла на основании исследования морского дна у берегов Норвегии, сообщает ВВС.

Ученые исследовали следы таяния североевропейского ледникового щита (он разрушался около 20 тыс. лет назад), оставшиеся на морском дне – это определенный рисунок, гребни, которые появились, когда ледник формировался и остались целы, когда он отступал. 

Самый быстро тающий ледник Антарктики – Поуп. В 2017 году он отступал в среднем на 33 м в день в течение 3,5 месяцев, команда ученых под руководством доктора Кристин Батчелор выяснила, что щита в районе Норвегии отступал со скоростью от 55 до 610 м в день. Самые высокие темпы были там, где морское дно было ровным. 

Батчелор добавила, что у исследователей вызывает беспокойство, результат одного из расчетов. "Когда мы провели расчеты, чтобы понять, что необходимо для такого отступления в Антарктиде, мы обнаружили, что есть места, где можно получить подобные толчки отступления даже при тех темпах таяния, которые, как мы знаем, происходят в настоящее время", – сказала она. 

Гребни, подобные тем, которые исследовали в районе Норвегии, есть и у Антарктиды, но их масштабы ограничены – площадь исследования в Норвегии больше, поэтому дает более четкое представления о таянии ледников. 

Как говорится в материале ВВС, Поуп не относится к числу самых мощных ледников Антарктиды. Но, например, если растает Твейтс – массив льда размером с Великобританию – уровень мирового океана может подняться на полметра.

Для исследования антарктического щита ученые используют спутники, но, сказал профессор Джулиан Даудесвелл, "их записи коротки – всего 40 лет или около того". Поэтому исследователи обращаются к геологическому прошлому: чтобы "узнать, что может быть". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: наука, климат, Норвегия, Антарктида, ученые, исследование, спутник, геология, ледник
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Что делать, если в апреле желтеет чеснок на огороде. Эксперт назвал препарат для удобрения
  Что делать, если в апреле желтеет чеснок на огороде. Эксперт назвал препарат для удобрения
Галина ГРИШИНА
"Дело движется к разводу". 56-летний Кассель расстался с 26-летней Кунаки после пяти лет брака – СМИ
"Дело движется к разводу". 56-летний Кассель расстался с 26-летней Кунаки после пяти лет брака – СМИ
Галина ГРИШИНА
Представитель бренда Jacquemus рассказал, на самом ли деле гигантские сумки Le Bambino проехались по Парижу. Видео
Представитель бренда Jacquemus рассказал, на самом ли деле гигантские сумки Le Bambino проехались по Парижу. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Порічка". Yaktak и Kola презентовали "саундтрек лета". Видео
  "Порічка". Yaktak и Kola презентовали "саундтрек лета". Видео
Галина ГРИШИНА
  "Все, кто обрабатывал этим методом, были довольны". Садоводы рассказали, чем удобрить малину в апреле, чтобы ягоды были крупные и сладкие
  "Все, кто обрабатывал этим методом, были довольны". Садоводы рассказали, чем удобрить малину в апреле, чтобы ягоды были крупные и сладкие
Галина ГРИШИНА
"Мой образ дня". 35-летняя Никитюк засветила живот на свежем фото
"Мой образ дня". 35-летняя Никитюк засветила живот на свежем фото
Кот взобрался на имама во время ночной молитвы. Реакция мусульман попала на видео
Кот взобрался на имама во время ночной молитвы. Реакция мусульман попала на видео
Галина ГРИШИНА
Как легко спасти пересоленный суп. Лайфхак от кулинарных экспертов
Как легко спасти пересоленный суп. Лайфхак от кулинарных экспертов
Галина ГРИШИНА
  "Исповедь сильной женщины". Полякова в наряде, "подчеркивающем ее идеальные пропорции", снялась в клипе на новую песню. Видео
  "Исповедь сильной женщины". Полякова в наряде, "подчеркивающем ее идеальные пропорции", снялась в клипе на новую песню. Видео
Галина ГРИШИНА
Суд избрал меру пресечения для Остапа Ступки по делу о ДТП, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения
Суд избрал меру пресечения для Остапа Ступки по делу о ДТП, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения
Галина ГРИШИНА
Коляденко в день рождения Билык публично обратился к артистке: Самая лучшая. Люблю
Коляденко в день рождения Билык публично обратился к артистке: Самая лучшая. Люблю
Галина ГРИШИНА
Анатолий Анатолич высказался о Валерии Меладзе, который отдыхал за границей с женой замминистра обороны страны-агрессора РФ
Анатолий Анатолич высказался о Валерии Меладзе, который отдыхал за границей с женой замминистра обороны страны-агрессора РФ
Галина ГРИШИНА
Мишина показала, как принимает душ. Актриса снялась в душевой кабине
Мишина показала, как принимает душ. Актриса снялась в душевой кабине
Назван ингредиент, который сделает сырники пышными
Назван ингредиент, который сделает сырники пышными
"Это просто феерия вкуса". Как приготовить чебуреки. Рецепт тонкого пузырчатого теста
"Это просто феерия вкуса". Как приготовить чебуреки. Рецепт тонкого пузырчатого теста
Галина ГРИШИНА
Дорофеева в брюках с низкой посадкой экспрессивно станцевала перед камерой. Она анонсировала тур по США
Дорофеева в брюках с низкой посадкой экспрессивно станцевала перед камерой. Она анонсировала тур по США
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ющенко о 19-летнем сыне, который учится в США: Он попадает в 1% самых умных детей в мире. 10 первых университетов направили ему предложения (126863)
2
45-летний Налчаджиоглу показал снаружи дом, в котором живет в Украине вместе со своей 26-летней избранницей (123872)
3
Люди из окружения Валерия Меладзе выбили камеру журналистам, которые сняли его за границей в компании жены замминистра обороны страны-агрессора РФ. Видео (118662)
4
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото (107523)
5
Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании (73409)
6
Горбунов рассказал о конфликте с украинской артисткой: Это происходит по ее дурости (52502)
7
Что говорят в шоу-бизнесе об экс-подопечной Потапа – певице Gip C, которая заявила, что рэпер склонял ее к интиму. Мнение Демина (52099)
8
Экс-невеста Владимира Кличко рассказала, где и с кем живет сейчас их восьмилетняя дочь (50781)
 
 
 
 