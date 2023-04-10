Телескоп Webb снял "Зеленого монстра" в созвездии Кассиопея

Взрыв с земной точки зрения произошел 340 лет назад. Снимок, сделанный телескопом является "потрясающим примером" того, что последствия взрыва сверхновой могут быть еще более впечатляющими, чем сам взрыв, говорится в релизе.

"Cas A – самый молодой из известных остаточных элементов взорвавшейся массивной звезды в нашей галактике, что дает уникальную возможность узнать больше о том, как возникают такие сверхновые", – пояснили в агентстве.

Главный исследователь программы Дэнни Милисавлевич считает, что Cas A – это лучшая возможность астрономов "рассмотреть поле обломков взорвавшейся звезды и провести своего рода вскрытие звезды, чтобы понять, какого типа звезда была до этого и как она взорвалась".

"По сравнению с предыдущими инфракрасными изображениями мы видим невероятные детали, которые раньше были нам недоступны", – заявила соавтор исследования Теа Темим.

В релизе говорится, что новое изображение Cas A содержит множество научной информации, которую ученые лишь начинают исследовать.

Фото: nasa.gov

Оранжевые и красные полосы на внешней стороне пузыря, образовавшегося в результате взрыва суперновой, обусловлены излучением теплой пыли – это места, где выброшенный материал взорвавшейся звезды врезается в околозвездные газ и пыль, пояснили в NASA.

"Внутри этой внешней оболочки лежат пестрые нити ярко-розового цвета, усеянные сгустками и узлами. Это материал самой звезды, который светится благодаря смеси различных тяжелых элементов, таких как кислород, аргон и неон, а также выбросам пыли", – сказано в сообщении.

Ученые отметили, что, вероятно, самой заметной на снимке является петля зеленого цвета.

Они назвали ее "Зеленым монстром" в честь "Фенуэй-Парка" в Бостоне (США).

Наблюдая за Cas A с помощью телескопа James Webb, ученые хотят изучить содержание пыли в ней и лучше понять, как возникают "строительные блоки" планет и самих людей.

"Сверхновые, подобные той, которую образовала Cas A, имеют решающее значение для жизни, какой мы ее знаем. Они распространяют в межзвездном пространстве такие элементы, как кальций, который мы находим в наших костях, и железо в нашей крови, засевая новые поколения звезд и планет", – пояснили в космическом агентстве.

Милисавлевич добавил, что, понимая процессы взрыва звезд, "мы читаем свою собственную историю происхождения".