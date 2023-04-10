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Телескоп Webb снял "Зеленого монстра" в созвездии Кассиопея

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"Монстром" ученые назвали зеленую петлю на снимке
"Монстром" ученые назвали зеленую петлю на снимке
Фото: nasa.gov

Космический телескоп James Webb зафиксировал след от взрыва сверхновой Кассиопеи А (Cas A) в созвездии Кассиопея, на расстоянии 11 тыс. световых лет от Земли, сообщил 7 апреля сайт NASA.

Взрыв с земной точки зрения произошел 340 лет назад. Снимок, сделанный телескопом является "потрясающим примером" того, что последствия взрыва сверхновой могут быть еще более впечатляющими, чем сам взрыв, говорится в релизе.

"Cas A – самый молодой из известных остаточных элементов взорвавшейся массивной звезды в нашей галактике, что дает уникальную возможность узнать больше о том, как возникают такие сверхновые", – пояснили в агентстве.

Главный исследователь программы Дэнни Милисавлевич считает, что Cas A – это лучшая возможность астрономов "рассмотреть поле обломков взорвавшейся звезды и провести своего рода вскрытие звезды, чтобы понять, какого типа звезда была до этого и как она взорвалась".

"По сравнению с предыдущими инфракрасными изображениями мы видим невероятные детали, которые раньше были нам недоступны", – заявила соавтор исследования Теа Темим.

В релизе говорится, что новое изображение Cas A содержит множество научной информации, которую ученые лишь начинают исследовать. 

Фото: nasa.gov
Фото: nasa.gov

Оранжевые и красные полосы на внешней стороне пузыря, образовавшегося в результате взрыва суперновой, обусловлены излучением теплой пыли – это места, где выброшенный материал взорвавшейся звезды врезается в околозвездные газ и пыль, пояснили в NASA. 

"Внутри этой внешней оболочки лежат пестрые нити ярко-розового цвета, усеянные сгустками и узлами. Это материал самой звезды, который светится благодаря смеси различных тяжелых элементов, таких как кислород, аргон и неон, а также выбросам пыли", – сказано в сообщении.

Ученые отметили, что, вероятно, самой заметной на снимке является петля зеленого цвета. 

Они назвали ее "Зеленым монстром" в честь "Фенуэй-Парка" в Бостоне (США). 

Наблюдая за Cas A с помощью телескопа James Webb, ученые хотят изучить содержание пыли в ней и лучше понять, как возникают "строительные блоки" планет и самих людей. 

"Сверхновые, подобные той, которую образовала Cas A, имеют решающее значение для жизни, какой мы ее знаем. Они распространяют в межзвездном пространстве такие элементы, как кальций, который мы находим в наших костях, и железо в нашей крови, засевая новые поколения звезд и планет", – пояснили в космическом агентстве. 

Милисавлевич добавил, что, понимая процессы взрыва звезд, "мы читаем свою собственную историю происхождения". 

Контекст:

James Webb – самый большой и самый мощный телескоп, его стоимость – $10 млрд, отмечает "Голос Америки". Этот телескоп наблюдает за объектами в основном в инфракрасном спектре, он примерно в 100 раз более чувствителен, чем его предшественник – космический телескоп Hubble, который 30 лет вращается вокруг Земли на расстоянии 547 км и работает в основном в оптическом и ультрафиолетовом диапазонах волн.

Телескоп James Webb был запущен 25 декабря 2021 года. 7–8 января он развернул свое основное зеркало. 12 июля 2022-го NASA показало первые снимки Вселенной с телескопа James Webb.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: космос, наука, телескоп, галактика, астрономы, James Webb
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