Телескоп Webb снял "Зеленого монстра" в созвездии Кассиопея

Взрыв с земной точки зрения произошел 340 лет назад. Снимок, сделанный телескопом является "потрясающим примером" того, что последствия взрыва сверхновой могут быть еще более впечатляющими, чем сам взрыв, говорится в релизе.
"Cas A – самый молодой из известных остаточных элементов взорвавшейся массивной звезды в нашей галактике, что дает уникальную возможность узнать больше о том, как возникают такие сверхновые", – пояснили в агентстве.
Главный исследователь программы Дэнни Милисавлевич считает, что Cas A – это лучшая возможность астрономов "рассмотреть поле обломков взорвавшейся звезды и провести своего рода вскрытие звезды, чтобы понять, какого типа звезда была до этого и как она взорвалась".
"По сравнению с предыдущими инфракрасными изображениями мы видим невероятные детали, которые раньше были нам недоступны", – заявила соавтор исследования Теа Темим.
В релизе говорится, что новое изображение Cas A содержит множество научной информации, которую ученые лишь начинают исследовать.
Оранжевые и красные полосы на внешней стороне пузыря, образовавшегося в результате взрыва суперновой, обусловлены излучением теплой пыли – это места, где выброшенный материал взорвавшейся звезды врезается в околозвездные газ и пыль, пояснили в NASA.
"Внутри этой внешней оболочки лежат пестрые нити ярко-розового цвета, усеянные сгустками и узлами. Это материал самой звезды, который светится благодаря смеси различных тяжелых элементов, таких как кислород, аргон и неон, а также выбросам пыли", – сказано в сообщении.
Ученые отметили, что, вероятно, самой заметной на снимке является петля зеленого цвета.
Они назвали ее "Зеленым монстром" в честь "Фенуэй-Парка" в Бостоне (США).
Наблюдая за Cas A с помощью телескопа James Webb, ученые хотят изучить содержание пыли в ней и лучше понять, как возникают "строительные блоки" планет и самих людей.
"Сверхновые, подобные той, которую образовала Cas A, имеют решающее значение для жизни, какой мы ее знаем. Они распространяют в межзвездном пространстве такие элементы, как кальций, который мы находим в наших костях, и железо в нашей крови, засевая новые поколения звезд и планет", – пояснили в космическом агентстве.
Милисавлевич добавил, что, понимая процессы взрыва звезд, "мы читаем свою собственную историю происхождения".
James Webb – самый большой и самый мощный телескоп, его стоимость – $10 млрд, отмечает "Голос Америки". Этот телескоп наблюдает за объектами в основном в инфракрасном спектре, он примерно в 100 раз более чувствителен, чем его предшественник – космический телескоп Hubble, который 30 лет вращается вокруг Земли на расстоянии 547 км и работает в основном в оптическом и ультрафиолетовом диапазонах волн.
Телескоп James Webb был запущен 25 декабря 2021 года. 7–8 января он развернул свое основное зеркало. 12 июля 2022-го NASA показало первые снимки Вселенной с телескопа James Webb.