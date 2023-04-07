"Потрясающее изображение ледяного гиганта". Телескоп James Webb сфотографировал кольца и полярную шапку Урана

Как отметили в агентстве, телескоп сделал "потрясающее изображение ледяного гиганта" Солнечной системы.

Уран уникален, подчеркнули в NASA: он вращается на боку, под углом примерно 90º по отношению к плоскости своей орбиты. Из-за этого на планете происходят экстремальные изменения времен года, поскольку на полюсах планеты "на протяжении многих лет постоянно горит солнце, а затем столько же лет царит полная темнота".

Полный оборот по орбите вокруг Солнца Уран совершает за 84 земных года.

Фото: nasa.gov

Сейчас на северном полюсе, который виден на снимке James Webb, поздняя весна, лето там наступит в 2028 году. Южный полюс находится на "темной стороне" планеты, вне поля зрения, и обращен в темноту космоса, говорится в релизе.

Снимок Webb фиксирует детали, которые показывают, насколько динамична атмосфера Урана, пояснили в NASA.

"На правой стороне планеты, на полюсе, обращенном к Солнцу, есть область повышенной яркости, известная как полярная шапка. Эта полярная шапка уникальна для Урана – она появляется, когда полюс попадает под прямые солнечные лучи летом, и исчезает осенью; данные Webb помогут ученым понять этот загадочный механизм. Webb обнаружил удивительный аспект полярной шапки: едва заметное усиление яркости в центре шапки. Чувствительность и более длинные волны NIRCam [камеры ближнего инфракрасного диапазона] Webb могут быть причиной того, что мы можем видеть эту усиленную полярную особенность Урана, когда она не была так четко видна на других мощных телескопах", – говорится в релизе.

Также Webb снял многие из спутников Урана, шесть самых ярких выделены на фото.

Фото: nasa.gov

Кроме того, телескоп зафиксировал на фото 11 из 13 известных колец планеты, при этом некоторые из этих колец "настолько ярки, что при близком расположении друг к другу кажется, что они сливаются в одно большое кольцо". Девять из этих колец классифицируют как основные кольца планеты, еще два – более слабые пылевые кольца (расположены близко к планете).

Ученые ожидают, что в будущем Webb снимет также два внешних слабых кольца, которые были обнаружены телескопом Hubble во время пролета через плоскость колец в 2007 году.

В NASA подчеркивают, что этот снимок – лишь "вершина айсберга" того, что может сделать телескоп Webb при изучении этого ледяного гиганта.