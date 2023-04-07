"Потрясающее изображение ледяного гиганта". Телескоп James Webb сфотографировал кольца и полярную шапку Урана

Как отметили в агентстве, телескоп сделал "потрясающее изображение ледяного гиганта" Солнечной системы.
Уран уникален, подчеркнули в NASA: он вращается на боку, под углом примерно 90º по отношению к плоскости своей орбиты. Из-за этого на планете происходят экстремальные изменения времен года, поскольку на полюсах планеты "на протяжении многих лет постоянно горит солнце, а затем столько же лет царит полная темнота".
Полный оборот по орбите вокруг Солнца Уран совершает за 84 земных года.
Сейчас на северном полюсе, который виден на снимке James Webb, поздняя весна, лето там наступит в 2028 году. Южный полюс находится на "темной стороне" планеты, вне поля зрения, и обращен в темноту космоса, говорится в релизе.
Снимок Webb фиксирует детали, которые показывают, насколько динамична атмосфера Урана, пояснили в NASA.
"На правой стороне планеты, на полюсе, обращенном к Солнцу, есть область повышенной яркости, известная как полярная шапка. Эта полярная шапка уникальна для Урана – она появляется, когда полюс попадает под прямые солнечные лучи летом, и исчезает осенью; данные Webb помогут ученым понять этот загадочный механизм. Webb обнаружил удивительный аспект полярной шапки: едва заметное усиление яркости в центре шапки. Чувствительность и более длинные волны NIRCam [камеры ближнего инфракрасного диапазона] Webb могут быть причиной того, что мы можем видеть эту усиленную полярную особенность Урана, когда она не была так четко видна на других мощных телескопах", – говорится в релизе.
Также Webb снял многие из спутников Урана, шесть самых ярких выделены на фото.
Кроме того, телескоп зафиксировал на фото 11 из 13 известных колец планеты, при этом некоторые из этих колец "настолько ярки, что при близком расположении друг к другу кажется, что они сливаются в одно большое кольцо". Девять из этих колец классифицируют как основные кольца планеты, еще два – более слабые пылевые кольца (расположены близко к планете).
Ученые ожидают, что в будущем Webb снимет также два внешних слабых кольца, которые были обнаружены телескопом Hubble во время пролета через плоскость колец в 2007 году.
В NASA подчеркивают, что этот снимок – лишь "вершина айсберга" того, что может сделать телескоп Webb при изучении этого ледяного гиганта.
James Webb – самый большой и самый мощный телескоп, его стоимость – $10 млрд, отмечает "Голос Америки". Этот телескоп наблюдает за объектами в основном в инфракрасном спектре, он примерно в 100 раз более чувствителен, чем его предшественник – космический телескоп Hubble, который 30 лет вращается вокруг Земли на расстоянии 547 км и работает в основном в оптическом и ультрафиолетовом диапазонах волн.
Телескоп James Webb был запущен 25 декабря 2021 года. 7–8 января он развернул свое основное зеркало. 12 июля 2022-го NASA показало первые снимки Вселенной с телескопа James Webb.