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Квасьневский предсказал новый политический кризис в Польше

Назначение в новое правительство Польши главы правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского ненадолго продлит срок существования правящей коалиции, полагает экс-президент Польши Александр Квасьневский.

Квасьневский: Польская оппозиция имеет шанс на победу в будущем
Квасьневский: Польская оппозиция имеет шанс на победу в будущем
Фото: ЕРА (архив)

Экс-президент Польши Александр Квасьневский спрогнозировал новый кризис в руководящей коалиции страны уже через полтора-два года. Об этом он заявил в интервью "Европейской правде", которое было опубликовано 8 октября.

Квасьневский считает, что назначение в новое правительство Польши Ярослава Качиньского (глава правящей партии "Право и справедливость") поможет продлить срок существования правящей коалиции, но ненадолго.

"Качиньский в составе правительства будет играть роль Pater familias – отца семейства, который смотрит на всех и будет указывать, что можно делать, а что нельзя. Это поможет продлить срок работы этой коалиции. Но через полтора-два года она получит новый кризис", – сказал Квасьневский.

Он отметил, что через три года напряжение между членами коалиции усилится. Вторым дестабилизирующим фактором станет экономический, поскольку Польше грозит рецессия в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

"Рецессия приходит в такой момент, когда власть делала ставки на социальные программы, чтобы выиграть выборы. Правительство пообещало и дало людям очень много денег, но теперь бюджет уже не будет таким большим. Будет также экономическое напряжение из-за снижения экономики ЕС, а экспорт для Польши – важный фактор", – сказал Квасьневский.

Польская оппозиция имеет шанс на победу в будущем, считает Квасьневский.

"Польская оппозиция разнообразна – это и правоцентристы, и центристы, и левые, и крестьянская партия. Надо иметь мудрых лидеров, которые будут работать над этой интеграцией уже сейчас, за три года до выборов. Рафал Тшасковский может быть лидером такого широкого оппозиционного фронта", – резюмировал он.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий представил состав нового правительства 30 сентября. В его состав вошел Качиньский, став вице-премьером, главой комитета по вопросам безопасности.

Количество министров в новом правительстве Польше сократили с 20 до 14. Ликвидированы министерства спорта, цифровых технологий, морских дел, финансов и региональной политики, образования и науки, окружающей среды. В то же время количество вице-премьеров выросло с трех до четырех.

Теги: Польша, выборы, оппозиция, Александр Квасьневский, кризис, Рафал Тшасковский, Матеуш Моравецкий, назначение, Право и справедливость
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