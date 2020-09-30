Ярослав Качиньский спустя 13 лет вернулся в правительство Польши

В Польше представили новый состав правительства. Одним из вице-премьеров стал глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, брат погибшего в авиакатастрофе президента Леха Качиньского.

Бывший премьер-министр Польши, глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский стал вице-премьером, главой комитета по вопросам государственной безопасности страны. Об этом сообщило Polskie radio.

Возвращение 71-летнего Качиньского в исполнительную власть стало частью переформатирования правительства, к которому прибегла правящая коалиция.

Сегодня премьер Матеуш Моравецкий объявил о сокращении числа министров с 20 до 14. Ликвидированы министерства спорта, цифровых технологий, морских дел, финансов и региональной политики, образования и науки, окружающей среды, пишет PAP. В то же время количество вице-премьеров выросло с трех до четырех.

Качиньский возглавлял правительство в 2006–2007 годах, когда президентом Польши был его брат-близнец Лех. После гибели президента в смоленской авиакатастрофе принимал участие в выборах 2010 года, но уступил Брониславу Коморовскому. В 2013 году Ярослав Качиньский возглавил партию "Право и справедливость", которая выиграла парламентские выборы в 2015-м и 2019 году.