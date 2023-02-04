Латвия построила уже 36 км забора на границе с Беларусью

Были вырублены деревья на участке протяженностью около 82 км из предусмотренных в рамках первой очереди 85,8 км. В целом в настоящее время строительные работы ведутся на 75 км из 82 км границы, очищенной от деревьев.
Как ранее сообщил председатель правления VNĪ Ренарc Гришкевичc, по мере увеличения площади вырубки и завершения инфраструктурных работ строительство ограждения ускорится в пять раз – до 1 км в день.
Проект предусматривает строительство забора на границе протяженностью 173 км. Первый участок протяженностью 85,8 км, как ожидается, будет завершен к весне этого года, а второй протяженностью 63,9 км – к весне 2024 года. Параллельно с реализацией первых двух очередей строительства разрабатывается техническая спецификация для третьей очереди.
О строительстве стены на границе с Беларусью Латвия заявила в сентябре 2021 года. Причиной этого стал поток нелегальных мигрантов из РБ. Построить забор также решили власти Литвы и Польши.
В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.
Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа 2021 года выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".