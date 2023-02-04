Латвия построила уже 36 км забора на границе с Беларусью

Были вырублены деревья на участке протяженностью около 82 км из предусмотренных в рамках первой очереди 85,8 км. В целом в настоящее время строительные работы ведутся на 75 км из 82 км границы, очищенной от деревьев.

Как ранее сообщил председатель правления VNĪ Ренарc Гришкевичc, по мере увеличения площади вырубки и завершения инфраструктурных работ строительство ограждения ускорится в пять раз – до 1 км в день.

Проект предусматривает строительство забора на границе протяженностью 173 км. Первый участок протяженностью 85,8 км, как ожидается, будет завершен к весне этого года, а второй протяженностью 63,9 км – к весне 2024 года. Параллельно с реализацией первых двух очередей строительства разрабатывается техническая спецификация для третьей очереди.