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Латвия построила уже 36 км забора на границе с Беларусью

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Проект предусматривает строительство забора на границе Латвии и Беларуси протяженностью 173 км
Проект предусматривает строительство забора на границе Латвии и Беларуси протяженностью 173 км
Фото: depositphotos.com

В рамках первой очереди строительных работ на латвийско-белорусской границе с августа 2022 года до конца января этого года построили 36,1 км постоянного ограждения. Об этом 4 февраля сообщило Delfi ссылаясь на управляющую компанию Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ).

Были вырублены деревья на участке протяженностью около 82 км из предусмотренных в рамках первой очереди 85,8 км. В целом в настоящее время строительные работы ведутся на 75 км из 82 км границы, очищенной от деревьев.

Как ранее сообщил председатель правления VNĪ Ренарc Гришкевичc, по мере увеличения площади вырубки и завершения инфраструктурных работ строительство ограждения ускорится в пять раз – до 1 км в день.

Проект предусматривает строительство забора на границе протяженностью 173 км. Первый участок протяженностью 85,8 км, как ожидается, будет завершен к весне этого года, а второй протяженностью 63,9 км – к весне 2024 года. Параллельно с реализацией первых двух очередей строительства разрабатывается техническая спецификация для третьей очереди.

Контекст:

О строительстве стены на границе с Беларусью Латвия заявила в сентябре 2021 года. Причиной этого стал поток нелегальных мигрантов из РБ. Построить забор также решили власти Литвы и Польши.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа 2021 года выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Беларусь, Латвия, граница, строительство, мигранты, границы
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