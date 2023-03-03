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Лауреата Нобелевской премии Беляцкого приговорили в Беларуси к 10 годам

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Беляцкого приговорили к 10 годам
Беляцкого приговорили к 10 годам
Фото: EPA

Суд Ленинского района Минска 3 марта приговорил лауреата Нобелевской премии, правозащитника и основателя центра "Вясна" Алеся Беляцкого к 10 годам колонии. Об этом сообщил правозащитный центр "Вясна".

Также приговоры получили еще трое соратников Беляцкого:

  • заместитель председателя "Вясны" и вице-президент FIDH Валентин Стефанович – девять лет колонии в условиях усиленного режима;
  • координатор кампании "Правозащитники за свободные выборы" и юрист Владимир Лабкович – семь лет колонии в условиях усиленного режима;
  • правозащитник "Вясны" Дмитрий Соловьев – восемь лет колонии заочно.

Всем, кроме Беляцкого, также назначен штраф в размере 111 тыс. белорусских рублей (1,6 млн грн). Председателю "Вясны" назначили штраф в 185 тыс. белорусских рублей (2,7 млн грн).

Также суд постановил взыскать в солидарном порядке с Беляцкого, Стефановича, Лабковича и Соловьева сумму в размере 752 тыс. белорусских рублей (11 млн грн), которую они якобы "добыли преступным путем" через "контрабанду организованной преступной группой". Именно эта сумма фигурировала в обвинении.

Приговор еще не вступил в силу, правозащитники могут обжаловать его.

Контекст:

Беляцкого, Стефановича, Лабковича задержали 14 июля 2021 года. Соловьева судили заочно, поскольку он покинул территорию Беларуси.

Правозащитников обвиняют в контрабанде и финансировании действий, грубо нарушающих общественный порядок. Согласно версии обвинения, они в 2016–2021 годах обналичивали деньги, полученные от различных структур и фондов, на банковские счета подконтрольной им иностранной организации. Затем переместили наличку с территории Литвы через таможенную границу Евразийского экономического союза на общую сумму не менее €201 тыс. и $54 тыс. без декларирования. Правозащитников обвиняют, что эти деньги они в дальнейшем тратили на оплату штрафов, счетов за питание в изоляторах и работу адвокатов для белорусских политзаключенных.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Беларусь, правозащитники, контрабанда, деньги, обвинение, финансирование, колония
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