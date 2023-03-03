Лауреата Нобелевской премии Беляцкого приговорили в Беларуси к 10 годам

Также приговоры получили еще трое соратников Беляцкого:

заместитель председателя "Вясны" и вице-президент FIDH Валентин Стефанович – девять лет колонии в условиях усиленного режима;

координатор кампании "Правозащитники за свободные выборы" и юрист Владимир Лабкович – семь лет колонии в условиях усиленного режима;

правозащитник "Вясны" Дмитрий Соловьев – восемь лет колонии заочно.

Всем, кроме Беляцкого, также назначен штраф в размере 111 тыс. белорусских рублей (1,6 млн грн). Председателю "Вясны" назначили штраф в 185 тыс. белорусских рублей (2,7 млн грн).

Также суд постановил взыскать в солидарном порядке с Беляцкого, Стефановича, Лабковича и Соловьева сумму в размере 752 тыс. белорусских рублей (11 млн грн), которую они якобы "добыли преступным путем" через "контрабанду организованной преступной группой". Именно эта сумма фигурировала в обвинении.

Приговор еще не вступил в силу, правозащитники могут обжаловать его.