Лавров заявил, что "нападки" на Сталина – это часть атаки на прошлое России

Министр выразил согласие с тем, что "историю нельзя трогать", и заявил, что "нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время и после войны – это... часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны".
Кроме того, он заявил, что сохранение памяти необходимо для будущего внешней политики России, "потому что она всегда опиралась на достоинство, правду и справедливость", цитирует РБК.
Сталин (настоящая фамилия – Джугашвили) родился в 1878 году. С 1924 года до своей смерти в марте 1953 года был лидером Советского Союза. При Сталине была создана система лагерей, куда ссылались сотни тысяч политических заключенных. Диктатор организовал Голодомор в Украине и депортацию крымских татар.
23 августа 1939 года СССР и Германия решили разделить сферы влияния в Восточной Европе и подписали договор о ненападении. Документ известен как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили под ним подписи. Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.
В 1941 году Германия с союзниками, вопреки договору, совершила нападение на СССР. Период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в российской историографии называют Великой Отечественной войной.
В РФ утверждают, что СССР "никогда не был союзником гитлеровской Германии" и вынужденно подписал договор о ненападении. В МИД России в 2019 году заявили, что этот шаг позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны, "тем самым были спасены сотни тысяч жизней".
1 июля 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал предложенный им и принятый Госдумой закон о запрете публичного отождествления роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Соответствующие поправки внесли в федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".
До этого Путин неоднократно заявлял о недопустимости "искажения исторической памяти" о годах Великой Отечественной войны и роли СССР в ней.