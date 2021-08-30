Лавров заявил, что "нападки" на Сталина – это часть атаки на прошлое России

Министр выразил согласие с тем, что "историю нельзя трогать", и заявил, что "нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время и после войны – это... часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны".

Кроме того, он заявил, что сохранение памяти необходимо для будущего внешней политики России, "потому что она всегда опиралась на достоинство, правду и справедливость", цитирует РБК.