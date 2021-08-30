ГОРДОН
 
 
МИР

Лавров заявил, что "нападки" на Сталина – это часть атаки на прошлое России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лавров заявил, что внешняя политика России "всегда опиралась на достоинство, правду и справедливость"
Лавров заявил, что внешняя политика России "всегда опиралась на достоинство, правду и справедливость"
Фото: EPA

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров приравнял критику действий Сталина к атаке на историю России и итоги Второй мировой войны. Об этом он говорил во время встречи с ветеранами в Волгограде 30 августа, сообщает российское госагентство ТАСС.

Министр выразил согласие с тем, что "историю нельзя трогать", и заявил, что "нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время и после войны – это... часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны".

Кроме того, он заявил, что сохранение памяти необходимо для будущего внешней политики России, "потому что она всегда опиралась на достоинство, правду и справедливость", цитирует РБК.

Контекст:

Сталин (настоящая фамилия  Джугашвили) родился в 1878 году. С 1924 года до своей смерти в марте 1953 года был лидером Советского Союза. При Сталине была создана система лагерей, куда ссылались сотни тысяч политических заключенных. Диктатор организовал Голодомор в Украине и депортацию крымских татар. 

23 августа 1939 года СССР и Германия решили разделить сферы влияния в Восточной Европе и подписали договор о ненападении. Документ известен как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили под ним подписи. Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

В 1941 году Германия с союзниками, вопреки договору, совершила нападение на СССР. Период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в российской историографии называют Великой Отечественной войной.

В РФ утверждают, что СССР "никогда не был союзником гитлеровской Германии" и  вынужденно подписал договор о ненападении. В МИД России в 2019 году заявили, что этот шаг позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны, "тем самым были спасены сотни тысяч жизней".

1 июля 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал предложенный им и принятый Госдумой закон о запрете публичного отождествления роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Соответствующие поправки внесли в федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".

До этого Путин неоднократно заявлял о недопустимости "искажения исторической памяти" о годах Великой Отечественной войны и роли СССР в ней.

Теги: Иосиф Сталин, СССР, Сергей Лавров, Вторая мировая война, история
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Восьмилетний сын Шепелева и Фриске разгромил битой комнату
Восьмилетний сын Шепелева и Фриске разгромил битой комнату
"Платон мог бы рекламировать Кремль! Но не будет". Виторган вышел в центр Москвы с сыном от Собчак
"Платон мог бы рекламировать Кремль! Но не будет". Виторган вышел в центр Москвы с сыном от Собчак
"Утренний заплыв". Клочкова выложила в сеть фото в купальнике
"Утренний заплыв". Клочкова выложила в сеть фото в купальнике
"Крепкий орешек". Никитюк показала тело в бикини со всех сторон
"Крепкий орешек". Никитюк показала тело в бикини со всех сторон
"Все камни позади". Ефросинина поздравила мужа с годовщиной свадьбы
"Все камни позади". Ефросинина поздравила мужа с годовщиной свадьбы
10 ярких картинок "С днем рождения"
10 ярких картинок "С днем рождения"
Билык прокомментировала возможное соединение с экс-возлюбленным Коляденко
Билык прокомментировала возможное соединение с экс-возлюбленным Коляденко
"Красотка". Меган Фокс засветила голую грудь на прогулке в городе
"Красотка". Меган Фокс засветила голую грудь на прогулке в городе
"Идеальная", "До похудения была краше". Каменских надела тесное платье
"Идеальная", "До похудения была краше". Каменских надела тесное платье
"Хочется доплатить". Беленюк рассказал о любви, которую купил за деньги 12 лет назад
"Хочется доплатить". Беленюк рассказал о любви, которую купил за деньги 12 лет назад
"Прекрасные куколки". Ребрик показала подросших дочерей
"Прекрасные куколки". Ребрик показала подросших дочерей
"Имеете возможность радоваться жизни", "Боже, какой кайф". Мендель выложила в сеть фото в бикини
"Имеете возможность радоваться жизни", "Боже, какой кайф". Мендель выложила в сеть фото в бикини
"Похоже, будут близнецы", "Вам так идет беременность". Пышнотелая модель Грэм оголила блестящий от масла живот
"Похоже, будут близнецы", "Вам так идет беременность". Пышнотелая модель Грэм оголила блестящий от масла живот
  "7 вітрів". Лидер The Hardkiss Санина снялась в кабине пилота в новом клипе. Видео
  "7 вітрів". Лидер The Hardkiss Санина снялась в кабине пилота в новом клипе. Видео
"Просто огонь", "Кайф". Дорофеева в купальнике подняла ногу перед камерой
"Просто огонь", "Кайф". Дорофеева в купальнике подняла ногу перед камерой
"Ушла из посольства в слезах". Савичевой отказали в получении вида на жительство в Португалии, где живет ее четырехлетняя дочь
"Ушла из посольства в слезах". Савичевой отказали в получении вида на жительство в Португалии, где живет ее четырехлетняя дочь
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Сексанутая", "Сплошная эротика", "Позорно. Вывалила свой сосущий рот", "Секс". Дорофеева показала откровенные фото
"Сексанутая", "Сплошная эротика", "Позорно. Вывалила свой сосущий рот", "Секс". Дорофеева показала откровенные фото
"Сексуальная и счастливая", "Мисс Совершенство". Жена Кличко показала свои фото, которые "никто никогда не видел"
"Сексуальная и счастливая", "Мисс Совершенство". Жена Кличко показала свои фото, которые "никто никогда не видел"
"Весьма приятная барышня получилась!", "Красавчик". 47-летний Цискаридзе примерил женскую шляпу
"Весьма приятная барышня получилась!", "Красавчик". 47-летний Цискаридзе примерил женскую шляпу
Названо имя ведущего нового сезона шоу "Танцы со звездами"
Названо имя ведущего нового сезона шоу "Танцы со звездами"
"Мини-Алан и мини-Жанна". Жанна Бадоева показала свою дочь от Алана Бадоева
"Мини-Алан и мини-Жанна". Жанна Бадоева показала свою дочь от Алана Бадоева
Ксения Мишина словила букет невесты и спросила: "Сколько ждать мужа?" Александр Эллерт ей ответил
Ксения Мишина словила букет невесты и спросила: "Сколько ждать мужа?" Александр Эллерт ей ответил
Киркоров подержался за обнаженную талию Лопес и рассказал, как певица выглядит на самом деле
Киркоров подержался за обнаженную талию Лопес и рассказал, как певица выглядит на самом деле
"У вас должны быть очень красивые детки". Настя Каменских показала постельное фото с Потапом
"У вас должны быть очень красивые детки". Настя Каменских показала постельное фото с Потапом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS