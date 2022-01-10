Лидера оппозиции в Мьянме Аун Сан Су Чжи приговорили еще к четырем годам тюрьмы

Суммарно по всем обвинениям Аун Сан Су Чжи грозит более 100 лет тюрьмы Фото: EPA

Аун Сан Су Чжи была признана виновной по нескольким обвинениям, включая хранение нелицензионных раций, сообщил CNN источник, знакомый с судебным разбирательством.

Всего с момента свержения в результате военного переворота ей предъявили почти дюжину обвинений, по которым в сумме грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок более 100 лет. Среди них – обвинения в коррупции, нарушение "ковидных" ограничений во время избирательной кампании 2020 года, подстрекательство, нарушение закона о государственной тайне.

Аун Сан Су Чжи отвергла все обвинения, а ее сторонники говорят, что обвинения носят политический характер.