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Лидера оппозиции в Мьянме Аун Сан Су Чжи приговорили еще к четырем годам тюрьмы

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Суммарно по всем обвинениям Аун Сан Су Чжи грозит более 100 лет тюрьмы
Суммарно по всем обвинениям Аун Сан Су Чжи грозит более 100 лет тюрьмы
Фото: EPA

Суд в Мьянме приговорил еще к четырем годам тюрьмы отстраненного от власти военной хунтой лидера Мьянмы, 76-летнюю Аун Сан Су Чжи, сообщает Myanmar Now.

Аун Сан Су Чжи была признана виновной по нескольким обвинениям, включая хранение нелицензионных раций, сообщил CNN источник, знакомый с судебным разбирательством.

Всего с момента свержения в результате военного переворота ей предъявили почти дюжину обвинений, по которым в сумме грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок более 100 лет. Среди них – обвинения в коррупции, нарушение "ковидных" ограничений во время избирательной кампании 2020 года, подстрекательство, нарушение закона о государственной тайне.

Аун Сан Су Чжи отвергла все обвинения, а ее сторонники говорят, что обвинения носят политический характер.

Контекст:

Аун Сан Су Чжи провела более 15 лет под домашним арестом в течение 1988–2010 годов. Ее политсила выиграла парламентские выборы в Мьянме в 1990 году, но военная хунта отказалась признать их результаты. В 1991 году Аун Сан Су Чжи стала лауреатом Нобелевской премии мира.

В 2016 году, после передачи гражданским основных властных полномочий в стране, Аун Сан Су Чжи была назначена госсоветником и министром иностранных дел.

Военные в Мьянме 1 февраля 2021 года отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии НЛД и членов правительства. Партию НЛД обвинили в мошенничестве на всеобщих выборах в парламент Мьянмы, на которых она победила в ноябре прошлого года.

Военный переворот повлек за собой массовые протесты. 27 марта в Мьянме прошли самые жесткие разгоны протестов, во время которых силовики застрелили минимум 114 человек, среди них – 13-летняя девочка.

Периодически СМИ сообщают об убийствах мирных жителей военными. В частности, BBC выяснила, что летом военные совершили серию массовых убийств, в результате которых погибли не менее 40 человек.

В целом за время протестов в Мьянме по состоянию на 10 января этого года погибли 1459 человек, свидетельствуют данные Ассоциации помощи политическим заключенным. В заключении находятся почти 11,5 тыс. человек.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: тюрьма, Мьянма, государственный переворот, Аун Сан Су Чжи
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