ГОРДОН
 
 
МИР

Военные в Мьянме убили двух членов международной гуманитарной группы – правозащитники

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
СМИ регулярно сообщают об убийствах мирных жителей военными Мьянмы
СМИ регулярно сообщают об убийствах мирных жителей военными Мьянмы
Фото: EPA

Двое членов международной гуманитарной группы "Спасите детей" (Save the Children) были убиты в Мьянме во время нападения вооруженных сил страны на одну из местных деревень. Об этом организация сообщила на своем сайте.

Нападение на поселок Хпруссо произошло 24 декабря в штате Кая в восточной Мьянме, где продемократические повстанцы воюют с захватившими власть военными.

Двое сотрудников организации как раз возвращались домой на праздники после проведения гуманитарной работы в регионе, когда случилось нападение. 

Оба погибших сотрудника были молодыми отцами. Одному из них было 32 года, у него остался 10-месячный сын. Мужчина два года проработал в организации "Спасите детей", обучая учителей. Другой, 28-летний отец трехмесячной дочери, присоединился к благотворительной организации шесть лет назад. Их имена не называются из соображений безопасности.

Организация "Спасите детей" работает в Мьянме с 1995 года, предоставляя жизненно важные услуги в области здравоохранения, питания, образования и защиты детей через более чем 50 партнеров и 900 сотрудников по всей стране. После этого инцидента организация решила приостановить свою деятельность в штатах Кая, Чин и некоторых частях Магвея и Кайина. 

The Guardian отмечает, что власти Мьянмы ранее заявляли, что их военные подверглись нападению в Хпруссо после того, как войска попытались остановить семь автомобилей, двигавшихся "подозрительно". В ходе следующего столкновения военнослужащие убили несколько человек, сообщил пресс-секретарь Зау Мин Тун, не вдаваясь в подробности.

Наблюдатели "Свидетели Мьянмы" заявили, что в ходе нападения военные убили, а затем сожгли 35 человек, включая женщин и детей.

Контекст:

В Мьянме продолжаются протесты после того, как военные 1 февраля этого года отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии "Национальная лига за демократию" и членов правительства.

27 марта в Мьянме прошли самые жесткие разгоны протестов, во время которых силовики застрелили минимум 114 человек, среди них – 13-летняя девочка.

Периодически СМИ сообщают об убийствах мирных жителей военными. В частности, BBC выяснила, что летом военные совершили серию массовых убийств, в результате которых погибли не менее 40 человек.

В целом за время протестов в Мьянме по состоянию на 28 декабря погибли 1380 человек, свидетельствуют данные Ассоциации помощи политическим заключенным. В заключении находятся более 11 тыс. человек.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: убийство, правозащитники, военные, Мьянма
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сиськи шикарные". Michelle Andrade показала грудь и лобок
"Сиськи шикарные". Michelle Andrade показала грудь и лобок
"Скоро третье поколение ждите", "Брутальное фото". Мэр Киева Кличко показал на одном снимке сыновей и своего младшего брата
"Скоро третье поколение ждите", "Брутальное фото". Мэр Киева Кличко показал на одном снимке сыновей и своего младшего брата
  "Я влюбился". Melovin откровенно рассказал об отношениях с танцовщицей Русиной после их страстного поцелуя на "Танцах со звездами"
  "Я влюбился". Melovin откровенно рассказал об отношениях с танцовщицей Русиной после их страстного поцелуя на "Танцах со звездами"
Красная икра к новогоднему столу. Как выбрать и оригинально подать
Красная икра к новогоднему столу. Как выбрать и оригинально подать
Умер один из братьев-близнецов Богдановых, которых на весь мир прославила неудачная пластика
Умер один из братьев-близнецов Богдановых, которых на весь мир прославила неудачная пластика
  Полякова: Это был шок – я наконец-то увидела женскую письку! Я вот так вот сидела перед зеркалом – а все ли у меня так же?
  Полякова: Это был шок – я наконец-то увидела женскую письку! Я вот так вот сидела перед зеркалом – а все ли у меня так же?
"Не узнать". Каменских снялась в "голом" корсете
"Не узнать". Каменских снялась в "голом" корсете
  "Годы себе добавила", "Не верю глазам", "По ходу, мама еще не видела". Паперная шокировала сеть новой стрижкой
  "Годы себе добавила", "Не верю глазам", "По ходу, мама еще не видела". Паперная шокировала сеть новой стрижкой
"Ух ты, да вы все на одно лицо", "Три поколения счастливых глаз". Шестимесячный сын Павлика удивил сходством с 81-летней матерью певца
"Ух ты, да вы все на одно лицо", "Три поколения счастливых глаз". Шестимесячный сын Павлика удивил сходством с 81-летней матерью певца
"Доживает печальные последние дни". Друг Джека Николсона сообщил о диагнозе актера
"Доживает печальные последние дни". Друг Джека Николсона сообщил о диагнозе актера
"Каменских номер два", "Вульгарно". Блогер Вербинец засветила промежность на пляже
"Каменских номер два", "Вульгарно". Блогер Вербинец засветила промежность на пляже
"Королева беременна". 33-летняя Граймс спустя три месяца после расставания с Маском показала заметно округлившийся живот
"Королева беременна". 33-летняя Граймс спустя три месяца после расставания с Маском показала заметно округлившийся живот
  "Я понял, что такое не трахаться, а заниматься любовью". Заявивший о своей бисексуальности Melovin рассказал, как относится к сексу на одну ночь
  "Я понял, что такое не трахаться, а заниматься любовью". Заявивший о своей бисексуальности Melovin рассказал, как относится к сексу на одну ночь
"Чертовски жарко и сексуально". Рианна в нижнем белье развела ноги перед камерой
"Чертовски жарко и сексуально". Рианна в нижнем белье развела ноги перед камерой
"В ожидании". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева снялась голой с пеной на груди
"В ожидании". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева снялась голой с пеной на груди
Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой спустя 10 лет после расставания
Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой спустя 10 лет после расставания
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ой, я пирожок вижу", "Срам свой выставила". Волочкова показала промежность (152771)
2
Быстрый "Наполеон". Легкий рецепт популярного торта (91162)
3
"Хорошие сиськи". Рианна показала голую грудь и эротично оттопырила пятую точку (78996)
4
"Женщина-наслаждение". 44-летняя Чехова с расставленными ногами и оголенной грудью позировала в бассейне (77234)
5
"Детка-любовь". Рианна крупным планом показала пятую точку в прозрачном белье (68011)
6
"Новейшая сила киски", "Синдром Волочкой". Maruv раздвинула голые ноги и показала промежность (61587)
7
"Неузнаваемая", "Офигенно". 43-летняя Ани Лорак расставила ноги перед объективом в очень коротком платье (54622)
8
"Попка у тебя – только целовать". 26-летняя Бех-Романчук в пикантном боди высоко подняла ногу перед объективом (53744)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS