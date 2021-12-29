Военные в Мьянме убили двух членов международной гуманитарной группы – правозащитники

Нападение на поселок Хпруссо произошло 24 декабря в штате Кая в восточной Мьянме, где продемократические повстанцы воюют с захватившими власть военными.
Двое сотрудников организации как раз возвращались домой на праздники после проведения гуманитарной работы в регионе, когда случилось нападение.
Оба погибших сотрудника были молодыми отцами. Одному из них было 32 года, у него остался 10-месячный сын. Мужчина два года проработал в организации "Спасите детей", обучая учителей. Другой, 28-летний отец трехмесячной дочери, присоединился к благотворительной организации шесть лет назад. Их имена не называются из соображений безопасности.
Организация "Спасите детей" работает в Мьянме с 1995 года, предоставляя жизненно важные услуги в области здравоохранения, питания, образования и защиты детей через более чем 50 партнеров и 900 сотрудников по всей стране. После этого инцидента организация решила приостановить свою деятельность в штатах Кая, Чин и некоторых частях Магвея и Кайина.
The Guardian отмечает, что власти Мьянмы ранее заявляли, что их военные подверглись нападению в Хпруссо после того, как войска попытались остановить семь автомобилей, двигавшихся "подозрительно". В ходе следующего столкновения военнослужащие убили несколько человек, сообщил пресс-секретарь Зау Мин Тун, не вдаваясь в подробности.
Наблюдатели "Свидетели Мьянмы" заявили, что в ходе нападения военные убили, а затем сожгли 35 человек, включая женщин и детей.
В Мьянме продолжаются протесты после того, как военные 1 февраля этого года отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии "Национальная лига за демократию" и членов правительства.
27 марта в Мьянме прошли самые жесткие разгоны протестов, во время которых силовики застрелили минимум 114 человек, среди них – 13-летняя девочка.
Периодически СМИ сообщают об убийствах мирных жителей военными. В частности, BBC выяснила, что летом военные совершили серию массовых убийств, в результате которых погибли не менее 40 человек.
В целом за время протестов в Мьянме по состоянию на 28 декабря погибли 1380 человек, свидетельствуют данные Ассоциации помощи политическим заключенным. В заключении находятся более 11 тыс. человек.