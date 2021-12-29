Военные в Мьянме убили двух членов международной гуманитарной группы – правозащитники

Нападение на поселок Хпруссо произошло 24 декабря в штате Кая в восточной Мьянме, где продемократические повстанцы воюют с захватившими власть военными.

Двое сотрудников организации как раз возвращались домой на праздники после проведения гуманитарной работы в регионе, когда случилось нападение.

Оба погибших сотрудника были молодыми отцами. Одному из них было 32 года, у него остался 10-месячный сын. Мужчина два года проработал в организации "Спасите детей", обучая учителей. Другой, 28-летний отец трехмесячной дочери, присоединился к благотворительной организации шесть лет назад. Их имена не называются из соображений безопасности.

Организация "Спасите детей" работает в Мьянме с 1995 года, предоставляя жизненно важные услуги в области здравоохранения, питания, образования и защиты детей через более чем 50 партнеров и 900 сотрудников по всей стране. После этого инцидента организация решила приостановить свою деятельность в штатах Кая, Чин и некоторых частях Магвея и Кайина.

The Guardian отмечает, что власти Мьянмы ранее заявляли, что их военные подверглись нападению в Хпруссо после того, как войска попытались остановить семь автомобилей, двигавшихся "подозрительно". В ходе следующего столкновения военнослужащие убили несколько человек, сообщил пресс-секретарь Зау Мин Тун, не вдаваясь в подробности.

Наблюдатели "Свидетели Мьянмы" заявили, что в ходе нападения военные убили, а затем сожгли 35 человек, включая женщин и детей.