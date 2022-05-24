Литва просит патриарха Варфоломея помочь отделиться от Московского патриархата

По словам Якилайтене, публичная поддержка московским патриархом Кириллом войны России против Украины неприемлема для части православных Литвы, поэтому, по мнению премьер-министра, "естественно и человечно, что православные Литвы имеют право исповедовать свою веру без конфликта совести".

В письме константинопольскому патриарху Шимоните выразила поддержку обращения верующих и подтвердила готовность обсудить возможную роль правительства в восстановлении деятельности Константинопольского патриархата в Литве.

Как отмечает Delfi, часть литовских православных священнослужителей просят константинопольского патриарха разрешить православным в Литве восстановить каноническое подчинение Константинопольскому патриархату. Сейчас они подчиняются Московскому патриархату.

18 мая посол Литвы в Турции Ричардас Дегутис посетил Константинопольский патриархат и вручил письмо премьер-министра патриарху Варфоломею I.

По словам Якилайтене, в письме премьер-министра подчеркивается, что православие является второй по величине традиционной религиозной общиной в Литве, кроме того, православная община в стране быстро растет, так как в стране поселились более 50 тыс. военных беженцев из Украины.