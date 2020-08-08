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Лукашенко: Надо дошлифовать интернет, чтобы была ответственность

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает безосновательными обвинения в подавлении свободы слова в стране. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

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Лукашенко: Да, самовыражение хорошо. Только неси за это ответственность
Лукашенко: Да, самовыражение – хорошо. Только неси за это ответственность
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В нынешних условиях подавлять свободу слова и свободу прессы уже невозможно. Такое мнение президент Беларуси Александр Лукашенко высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Лукашенко, в частности, отверг обвинения в том, что в стране преследуются независимые СМИ.

"Знаете, [свободу слова] можно было зажать тогда, когда нет интернета. Когда есть интернет, тут трудно сказать, кто кого зажал. Ну, есть государственные СМИ. Естественно, там "желтизны" нет, там матом не ругаются и так далее. Поэтому обзывать нас тем, что у нас нет свободы слова, мы СМИ зажимаем, – по меньшей мере это уже старо как мир", – утверждает он.

Лукашенко назвал интернет "величайшим достижением человечества", но добавил, что "там не все очень хорошо, если мягко сказать".

"Никогда с территории Беларуси в Украину не придут россияне". Полный текст интервью Лукашенко Гордону

"Да, самовыражение – хорошо. Только неси за это ответственность. Если Дима Гордон берет у кого-то интервью или матерится на своих страницах, он сам отвечает за это. А почему по другим таких требований нет? То есть надо доработать, дошлифовать интернет в этом плане, чтобы была ответственность. И тогда эта глобальная паутина будет служить на пользу человечеству. В противном случае, как я вчера говорил, она превратит планету в хаос", – утверждает белорусский президент. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Правозащитная организация "Репортеры без границ" характеризует Беларусь как опасную для журналистов страну. "Критически настроенным журналистам и блогерам угрожают и арестовывают, ведущие новостные сайты блокируются, доступ к информации ограничен. Государство полностью контролирует все телеканалы. Существует несколько независимых СМИ, но многие вынуждены работать из-за границы", – говорится в описании.

Теги: СМИ, Беларусь, Александр Лукашенко, цензура, Репортеры без границ, свобода слова
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